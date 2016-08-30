Hükümet Sözcüsü: Eylül'de FETÖ için tam bir taarruza geçeceğiz

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonunun "Cerablus’un teröristlerden temizlenmesi için yapıldığını, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye müdahalenin ise saldırılarına yanıt olduğunu" söyledi. ABD’den PYD’nin Fırat’ın doğusuna geçmesi konusundaki sözünü tutmasını isteyen Kurtulmuş, Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında Suriye'de bulunan TSK hakkında "Türk ordusu işgalci değil, kalmak için değil, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak için oradadır. İlgili taraflar da boyutlarından ve kapsamından haberdardır. Suriye de Rusya üzerinden dolaylı olarak haberdardır. Rusya operasyonun yapılacağını biliyordu" dedi. Kurtulmuş, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaati hakkında "Eylül ayı itibariyle FETÖ’yü dünyaya anlatmak için tam bir taarruza geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in haberine göre, Kurtulmuş'un Dolmabahçe’de medya kuruluşları temsilcilerine yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Hedef temizleme"

"Cerablus operasyonu uzun süredir konuşulan ve koalisyonla görüşülerek hazırlanan bir operasyondur. Ana hedefi Türkiye’nin sınır bölgesinin güneyinde terör unsurlarını etkisiz hale getirmek, o alanı temizlemektir. Türkiye, sınırında terörist faaliyetlere müsaade edemez. Sınırımızın güneyinde bir PYD koridoruna da karşıyız. Zira, sınırımızda boydan boya bir PYD koridoru ortaya çıkarsa bunun anlamı Suriye’nin bölünmesidir. Buna da başından beri karşı çıktık.

"Kalıcı değiliz"

"Türkiye, Suriye’de savaşın tarafı değil. Kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırıyor ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) lojistik destek sağlıyor. Amacımız bölgeye ÖSO’nun yerleşmesini sağlamaktır. ÖSO’ya ve Türkiye’ye tehdit olan unsurları bölgeden süpürmektir. Hızlı, sonuç alıcı bir operasyon yapmak istiyoruz. Bölge halkının kendi kasabalarına dönüşünü sağlamak da arzumuz.

"Türk ordusu işgalci değil, kalmak için değil, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak için oradadır. İlgili taraflar da boyutlarından ve kapsamından haberdardır. Suriye de Rusya üzerinden dolaylı olarak haberdardır. Rusya operasyonun yapılacağını biliyordu.

"PYD saldırdı"

"Bölgeyle ilgili hassasiyetlerimizi ABD çok iyi biliyor. Türkiye gelecek saldırılara yanıt verir. TSK’nın kendi askerini koruyacak planları vardı. Şu andaki operasyon Cerablus bölgesini temizlemeyi amaçlıyor ama PYD’ye yönelik operasyon Türk tanklarına saldıranlara yapılan operasyondur. Ayrıca, Menbiç’in boşaltılması konusunda da ABD, PYD’nin Fırat’ın doğusuna çekileceği konusunda söz verdi ve bu sözün tutulmasını beklemek Türkiye’nin en doğal hakkı. Türkiye’nin sınır güvenliği ile ilgili bir sorun olursa Fırat’ın doğusunda da olsa seyirci kalmayız.

"FETÖ ile mücadele kısa sürede bitirilecek bir şey değil. Kararlılık ve ortak mücadele gerektiriyor. 40 yıllık bir yapılanmadan söz ediyoruz ki ilk soru çalma işinin 1973’te olduğu anlaşılıyor. Son derece gizli, son derece örgütlü, başkalarına hayat hakkı tanımayan bir gruptan bahsediyoruz. Bu grup, süratle devletin her kademesinden temizleniyor. Hiçbir iz bırakmayan kripto FETÖ’cülerin her yerde olma ihtimali var. 15 Temmuz öncesinde Milli Güvenlik Kurulu’nda ele aldığımız, kamuoyu ile paylaştığımız konular, terör örgütü ilan etmemiz, yargıda, emniyette sahip oldukları gücü ellerinden almamızı sağladı.

"Eylül'de FETÖ'ye taarruz"

"FETÖ ile mücadeleye yabancıların bakışı açısından 7 Ağustos Yenikapı bir milattır. 7 Ağustos olmasa, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesi yeterince görülemeyecekti. Eylül ayı itibariyle FETÖ’yü dünyaya anlatmak için tam bir taarruza geçeceğiz.”

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"İçeride belleri kırılmış ama dışarıda bunu söylemek zor. Özellikle de Türkiye ekonomisinin ve insan haklarının kötüye gittiğine dair algı yaratmaya çalışıyorlar.

"FETÖ, sapkın bir dini anlayış üstüne askeri diktatörlük kurmak istedi. Kripto çok adam olduğunu tahmin ediyoruz. Çok sayıda silahlı kuvvetler mensubu ve emniyetçi FETÖ mensubu kayıp. Düşmanlık hissi ile hareket edebilecek psikolojide olduklarını unutmamak lazım. Bu tür sansasyonel şeyler yapabilirler. Bir kısmını kendileri yapabilir, bir kısmını terör örgütleri aracılığıyla yapabilirler. Yaşadıkları bitişin intikamını almak isteyebilirler.