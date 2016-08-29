Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: Cerablus operasyonundan Esad da haberdardı

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Suriye'nin Cerablus bölgesine yönelik 'Fırat Kalkanı' harekâtından ilgili tarafların haberdar olduğunu söyledi. ''Buna Şam yönetimi de dahil'' diyen Kurtulmuş, Şam'ın Rusya aracılığıyla haberdar olduğunu belirtti.

NTV'nin haberine göre, İstanbul'da bir grup gazeteciyle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin Cerablus bölgesindeki ''Fırat Kalkanı'' harekatına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, operasyondan ilgili tarafların bütünüyle haberdar olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Şam yönetiminin de harekattan Rusya aracılığıyla haberdar olduğunu belirtti.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* 'Fırat Kalkanı'ndan ilgili taraflar bütünüyle haberdardı. Buna Şam yönetimi de dahil. Rusya aracılığıyla haberdar oldular. Bundan eminiz. Suriye'de kalıcı güç olma amacında değiliz. Türkiye işgalci değildir. Türkiye bir savaşa girmiyor. Türkiye savaşında haline gelmedi gelmeyecek. TSK bölgede kendisine yönelik tehdit olursa buna seyirci kalmaz. Herkes atacağı adıma dikkat etsin. Harekatın amacı bölgeyi IŞİD'den temizlemek ve PYD/YPG'nin boydan boya koridoru tamamlanmasına engel olmak. Bu olursa Suriye bölündü demektir.'

* "Türkiye kendisine gelecek saldırılara karşı kendisini koruyacak. Bu hassasiyetimizi biliyorlar. Ortada verilmiş bir söz var. PYD FIrat'ın batısında olmayacak. Burada bir çatışma yaşanmaması için, önce bu meselenin hallini isteriz. ABD'den PYD üzerindeki etkisini kullanmasını bekliyoruz.

* "Türkiye oradan (Suriye'den) gelecek bir saldırıya seyirci kalamaz. Bütün bölge tek bir örgütün, PYD'nin eline geçerse Suriye bölünür. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız."

* (Münbiç sorusu üzerine) "Türkiye'ye verilen sözlerden birisi de, PYD'nin Münbiç'i boşaltmasıdır.