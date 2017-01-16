Hükümet Sözcüsü: Erken seçimi telaffuz etmek doğru değil; nisanın başında referanduma gidilecektir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Şu aşamada erken seçimi telaffuz etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye referanduma gidiyor" dedi. Kurtulmuş, anayasa teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde, Nisan ayının başında referanduma gidilebileceğini söyledi.

Darbe girişiminden sonra başlatılan 'FETÖ' soruşturmalarına da değinen Kurtulmuş, "15 Temmuz'un pisliklerinin temizlenmesi onlarca yıl sürebilir. 40 yıl bu işin içerisine girmiş olan güç şu demektir: Neredeyse deniz kuvvetlerinin tamamını tesir altına almış bir çeteden bahsediyoruz. İçeride hala örgütle irtibatlı kişiler var. FETÖ çok derin bir yapılanma ama bir an evvel kurumlarımızı da şüpheli pozisyondan çıkarmamız lazım" dedi.

Kurtulmuş, darbe girişiminin ardından 16 Temmuz'da gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan firari şüpheli Adil Öksüz hakkında "Adil Öksüz'ün esas oğlan olmadığı kanatindeyim. Zihinsel olarak Adil Öksüz'ün peşinde giderken Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yöneten asıl kişilerin üstü örtülmüş oldu" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Meclis'te süren anayasa teklifi görüşmeleri, erken seçim tartışmaları, kurdaki dalgalanmalar, Kıbrıs görüşmeleri, 'FETÖ' operasyonları ve firari Adil Öksüz'ün durumuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

"Türkiye'yi rezil edecek görüntülerden uzak durmasını temenni ediyoruz"

Meclis'te süren anayasa görüşmeleriyle ilgili konuşan Kurtulmuş, "Muhalefetin kürsüyü işgal etmesi, milletvekilini ısırması kabul edilemez. 2. tur oylamalarında muhalefet Türkiye'yi rezil edecek görüntülerden uzak durmasını temenni ediyoruz. CHP, muhalefet yapacağım derken, bu görüntülerle kendilerine zarar veriyor" dedi.

"Erken seçimi telaffuz etmek doğru değil"

Erken seçim tartışmalarına değinen Kurtulmuş, "Meclis bu konuyu çözemezse erken seçime gidilir denildi. Şu aşamada erken seçimi telaffuz etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye referanduma gidiyor." dedi.

"Nisan ayında referanduma gidilecektir"

Kurtulmuş, anayasa teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde, Nisan ayının başında referanduma gidilebileceğini de belirtti. Kurtulmuş, "Meclis kararını verdikten sonra en doğrusu en kısa sürede referanduma gitmektir. Muhtemelen Nisan ayının başında referanduma gidilecektir" dedi.

"ABD bu iki değişikliği yaparsa ilişkilerimiz pozitif etkilenir"

ABD'nin PYD'ye yaptığı iddia edilen yardımlarla ilgili konuşan Kurtulmuş, "Bu durumun yeni yönetim tarafından görüleceğini düşünüyoruz. Malesef Obama yönetimi Suriye'deki olumsuzlukların nasıl giderileceğini bilmemesinden kaynaklanmıştır. FETÖ konusunda ikinci bir konudur. ABD-Türkiye ilişkilerini derinden etkileyen PYD'den sonra FETÖ'ye verdiği destek ikinci konudur. Trump yönetiminin bu konuda değişikliğe gideceğini öngörüyorum. Bu ABD'nin de menfaatine bir durum olur. Bu iki değişiklikleri ABD yönetimi yaparsa ilişkilerimiz pozitif etkilenecektir" dedi.

"Terör örgütleri müzakere masasında olmamalı"

Kurtulmuş, Suriye için Astana'da yapılacak görüşmeler için "Hiçbir terör örgütü bu görüşmelerde olmamlıdır. Türkiye bu konuda tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Müzakerelerin sağlıklı yürümesi için de önemlidir. Terör örgütleri müzakere masasında olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Türk milletiğ ulusal birlik içine girdi"

Numan Kurtulmuş, IŞİD'den PKK'ya kitlesel katılım olduğu yönündeki haberlerle ilgili, "Terör örgütleri farklı oryantasyonlara sahip olabilir. Görüşleri ne olursa olsun, FETÖ, DEAŞ VE PKK'nın ortak hedefi Türkiye'dir. Bunların hepsinin arkasında ağababaları vardır. Bu maşalar marifetiyle Türkiye engellenmeye çalışılıyor. Oyun budur. Bölgede oynanan oyunu gören Türkiye'dir. Bu oyu u Türkiye bozacağı için Türkiye'nin başına terör örgütleri musallat ediliyor. FETÖ'yü de DEAŞ'ı da PKK'yı da kullanacaklar. Türk milleti bu terör örgütleri arkasındaki ağababaları gördükçe ulusal birlik içine girdi. Bu ittifaklar vardır ve devam edecektir. Biz bu örgütlere karşı başarılı olacağız ve bir müddet sonra isimleri dahi olmayacaktır" dedi.

"Adil Öksüz esas oğlan değil"

Numan Kurtulmuş, firari Adil Öksüz'le ilgili de bilgi verdi. Kurtulmuş, "Adil Öksüz'ün esas oğlan olmadığı kanatindeyim. Zihinsel olarak Adil Öksüz'ün peşinde giderken Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yöneten asıl kişilerin üstü örtülmüş oldu. Reina saldırısının çok planlı bir saldırı olduğu açık. Soruşturmanın sonucunda bu saldırıda aydınlatılacaktır. Arkadaki kilit bağlantılar ortaya çıkacaktır. Reina saldırısı son derece profesyonel bir iştir" dedi.

"Mikropların temizlenmesi için hassasiyetle çalışıyoruz"

Süren 'FETÖ' operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Kurtulmuş, "15 Temmuz'un pisliklerinin temizlenmesi onlarca yıl sürebilir. 40 yıl bu işin içerisine girmiş olan güç şu demektir: Neredeyse deniz kuvvetlerinin tamamını tesir altına almış bir çeteden bahsediyoruz. İçeride hala örgütle irtibatlı kişiler var. FETÖ çok derin bir yapılanma ama bir an evvel kurumlarımızı da şüpheli pozisyondan çıkarmamız lazım. Ayrıca KHK'larla yapılan TSK'daki yeni düzenlemelerde çok önemli adımlar atıldı. TSK içinde FETÖ ve benzeri kurumlar olmayacak. Bu mikropların temizlenmesi için hassasiyetle çalışıyoruz ." dedi.

"Kur, önümüzdeki hafta normale dönecektir"

Döviz kurundaki dalgalanmaların bir manipülasyon olduğunu belirten Kurtulmuş, önümüzdeki haftalarda kurun normal seviyelere geleceğini söyledi. Kurtulmuş, "Lafı dolaştırmadan söyleyeyim; kurlardaki dalgalanma manipülasyon. Türkiye ekonomisinin makro verilerinde bir olumsuzluk söz konusu değil. Merkez Bankasının tedbirler noktasında araçları var. Yapısal bir sıkıntı olsa onu söylerdik. Böyle bir şey yok. Spekülasyonlardan kaynaklanan bu durumda siyaset yoluna etkin bir şekilde devam ettikçe kurdaki dalgalanmada değişiklik olur. Önümüzdeki haftalarda kurun normal seviyelere geleceğini düşünüyorum. Bu bir kere suni bir durum. Suni de olsa enflasyon ve büyüme hedeflerini etkileyecek bir durum. Türkiye'de cazibe merkezleri olan illerle ilgili kararlar alındı. Aslolan biz üretimdeki gücümüzü artırdıkça bu durum geçecektir. Türkiye bunu aşacak güçtedir." dedi.

"Masadan kalkan taraf olmayacağız"

Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili de düşüncelerini belirten Kurtulmuş, "Rum kesimi Avrupa'yı da arkasına alarak Türkiye'ye karşı oldu bittiye getirmeye çalıştı. Biz Kıbrıs'ta çözümden yanayız ama bir harita dayatmasını Türkiye kabul etmez. Kırmızı çizgilerimiz var. Türkiye'nin garantörlüğü önemlidir. Türkiye bu hakkından da vazgeçmeyecek. Masadan kalkan taraf olmayacağız ama taviz de vermeyeceğiz. Son anda kabul edilmeyecek bir harita ortaya çıkarılması asla kabul edilemez. Bir oldu bitti yapılmaya çalışıldı ama Türkiye buna gelmeyecektir." dedi.

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