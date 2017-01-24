Hükümet Sözcüsü: El Bab'daki operasyon "Orayı temizleyip rejime devredelim" diye yapılmıyor

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, devam eden Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında El Bab'ın IŞİD'den temizlendikten sonra Suriye rejimi güçlerine bırakılacağına dair iddiaları yalanladı. Kurtulmuş, "Bu iddia gerçeği yansıtmıyor. Fırat Kalkanı operasyonu ya da El Bab'daki operasyon 'orayı temizleyip, rejime devredilsin' diye yapılmış bir operasyon değildir" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un açıklamalarından ilgili bölümü şöyle:

Fırat Kalkanı operasyonu, orası temizlenip, rejime devredilsin diye yapılmış bir operasyon değildir. Türkiye'nin sınırlarının korunması, Türkiye'ye gelen tehditlerin kaldırılması için yapılan bir operasyondur. Bu Türkiye'nin hem sınırlarını korumak, hem o bölgedeki teröristlerin bertaraf edilmesi için yapılan bir operasyondur. Cerablus'ta TSK, ÖSO'ya destek vererek, Cerablus'un DEAŞ'tan temizlenmesini sağladı ve 50 bin civarında Cerabluslu yerleşti. Burada ortaya çıkan olağanüstü karmaşık durum kaldırılmalıdır.

El Bab'da ise, bölgeye ait olmayan unsurların yaptığı bir işgal var. Bu işgalin ortadan kaldırılması ve El Bab'da da halkın huzur ve güven içerisinde evlerinde oturmasıdır, Türkiye'nin hedefi budur. Halep'teki müzakereler yapılırken, aynı duyguyla hareket ettik. En kısa zaman içerisinde bu hedefimize kavuşmuş olacağız.

Koasliyon güçleri bu operasyona yeterli destek vermemiştir. Bu sadece El Bab özeline ilişkin bir şey değildir. Başından itibaren Obama yönetimi ve koalisyon güçleri Suriye'deki sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin plana sahip değildi. Şimdi yeni yönetim Suriye ve Irak'ta bu süreçlerde bölge halklarının lehine olacak sonuçlara destek verecektir.

Astana görüşmeleri

Bugün gelinen nokta itibariyle hiçbir gücün tek başına bu savaşı kazanması mümkün değildir. Biz artık yeter diyoruz. Çok sayıda yanlışlar var. Bunları konuşmanın zamanı değil. Burada Türkiye ve Rusya başta olmak üzere bir sürecin başlatılması ve savaşan taraflar arasında bir diyalog sürecinin başlatılması için bir irade ortaya koydu. Türkiye ve Rusya garantörlük ortaya koydu. Çok sayıda provakasyon ortaya konulurken önemli sonuçlar elde edildi. Bu ateşkes ortamının Suriye geneline yayılması için irade ortaya koydu.