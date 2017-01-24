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Dünya

Türkiye, Rusya ve İran ateşkes için üçlü mekanizma kuracak

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi, "Sonuç bildirisinden çok uzakta değiliz" açıklamasında bulundu

24 Ocak 2017 15:13

İç savaşın sürdüğü 6 yıl içinde muhaliflerle rejimi ilk kez buluşturma özelliği taşıyan Astana'daki toplantıda Türkiye, Rusya ve İran'ın, Suriye’deki ateşkes ihlallerini üçlü ortak mekanizmayla izleme ve uygulanmasını sağlama konusunda uzlaştığı bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre, mutabakat, üç ülkenin ortak bir mekanizma kurarak, sahadaki ateşkes ortamını izleme ve uygulanmasını sağlamasını öngörüyor. Üçlü mekanizmanın anlık izlemelerle ulaştığı bilgilerden hızla tespitte bulunarak, saldırıların durdurulması için taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanması bekleniyor.

Uzlaşmanın, taraflar arasında hazırlanan ve bugün yapılması planlanan ortak açıklama çalışmasında kabul edilen maddelerden biri olduğu belirtildi. Ancak açıklamaya henüz son halinin verilmediği bilgisine ulaşıldı.

Astana'da dünden bu yana süren görüşmelerinin ana gündem maddesini, Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde 30 Aralık’ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi, yoğun ateşkes ihlallerin önüne geçilmesi oluşturuyor.

BM'den açıklama

Öte yandan Astana'daki Suriye görüşmelerinin ikinci gününde Birleşmiş Milletler'den de önemli bir açıklama geldi.

AFP'nin haberine göre, Astana'da Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantılarda gelinen noktaya ilişkin bilgi veren BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Sonuç bildirisinden çok uzakta değiliz" açıklamasında bulundu.

Şam rejimi ve Suriye muhalefeti arasındaki dolaylı görüşmelerle ilgili konuşan De Mistura, "Çok yoğun tartışmalar oluyor. Çünkü bu sadece bir belge değil. Düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili... Bu da Suriye'deki insanların hayatları anlamına geliyor" dedi.

Muhaliflerden açıklama

Astana'daki görüşmelere katılan muhalifler adına açıklama yapan Usame Ebu Zeyd, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Rusya'dan ateşkes konusunda adım atacaklarına dair taahhüt aldık. Biz yalnızca sözleri değil, uygulamaları bekliyoruz" dedi.

Ebu Zeyd, Rus heyet ile dün yapılan görüşmelere değinerek, Rusya'dan ateşkes konusunda adım atacaklarına dair taahhüt aldıklarını söyledi. "Biz yalnızca sözleri değil uygulamaları bekliyoruz" diyen Ebu Zeyd, bugün de 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin kalıcılaştırılması için görüşmelere devam edeceklerini belirtti.

“Biz taslağı görmedik”

Ebu Zeyd, "Şu ana kadar sonuç bildirisinin taslağı üzerine tartışmalar oldu. Biz taslağı görmedik. Bize iletilmedi. Dolayısıyla resmi şekilde elimize geçene kadar konuşamayız. Sosyal medyaya sızdırıldığına göre, o metin bizim için nihai bildiri değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Rusya ve Kazakistan, toplantının başarıya ulaşması için ne gerekiyorsa yapıyorlar" ifadesini kullanan Ebu Zeyd, "Başarı için somut adımların atılması gerekiyor. Bunun önündeki en büyük engel, rejimin ülkenin farklı yerlerinde ateşkes ihlallerini sürdürmesi ve halkı tehcir etmesi. Özellikle Barada Vadisi gibi yerlerde halk, 'Sizi İdlib'e göndereceğiz' tehditlerine maruz kalıyor" diye konuştu.

Toplantının uzayıp uzamayacağı sorulan Ebu Zeyd, "Biz hedef uğruna buraya geldik. Uzayıp uzamayacağı garantör ülkelerin inisiyatifinde. Bizim için önemli olan hedefimizi elde etmek" dedi.

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