Hükümet Sözcüsü: Canlı bombaların kimlik tespiti son aşamada; olay Suruç ile benzerlik gösteriyor

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ankara'da meydana gelen bombalı saldırının Suruç'taki saldırı ile büyük benzerlikler taşıdığını söyledi. Saldırıda hayatını kaybeden 97 kişiden 92'sinin kimlik tespit çalışmlarının tamamlandığını ifade eden Kurtulmuş, canlı bombaların kimlik tespit çalışmalarında da son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Kurtulmuş, saldırıda 365 vatandaşın da yaralandığını bunlardan 58'inin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Şırnak'ta Hacı Lokman Birlik'e ait ait cesedin polis aracının arkasına bağlanarak yerlerde sürüklenmesine ilişkin iki polisin açığa alındığını söyleyen Kurtulmuş, olayı 'insanlığa karşı vahşet' olarak tanımladı.

Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Selami Altınok ve Adalet Bakanı Kenan İpek'in istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya da şu yanıtı verdi:

"İçişleri ve Adalet Bakanı bağımsız. Olayın sonunda ortaya çıkacak. Baştan suçlu ilan ederek bir sonuç bulmayı doğru bulmuyoruz. "

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Kurtulmuş'un açıklamasının satır başları şöyle:

"Bakanlar Kurulu'nun ana gündem maddesi Ankara'daki terör saldırıydı. 97 kişi vefat etmiştir, olay sonra 365 vatandaşımız hastanelere yaralı olarak intikal etmiştir. 138 kişinin tedavisi devam etmektedir. 58 kişi yoğun bakımdadır. 36 ilimizden definler gerçekleştirilmek üzere kimliği tespit edilen ölülerimiz illerine gönderilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet ekipleri olay gerçekleştiği andan itibaren bütün birimler koordineli bir biçimde harekete geçmişlerdi. Adli Tıp Kurumu’muzda da kimlik tespit alışmaları son derece hızlı bir biçimde yapılmıştır. ALO 184 hattımıza 5384 başvuru gelmiştir. 5 ambulans helikopter ve bir uçak ambulansımız bulundurulmuştur. Ankara’da bulunan yakınlar içinde otelde konaklamaları için gerekli tedbirler alınmıştır.

Ölenlerin yakınları ve ayrıca yaralananlarla ilgili yasa neyi emrediyorsa gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlendirildi. Ölenlerin yakınlarına maaş bağlanması ve yaralılara destekler hususunda ilgili adımlar atılacak. Hep beraber bir yası tutuyoruz.

Bombacılar için kimlik tespiti çalışmalarında son aşamaya gelindi. Ancak gizlilik kararı olduğu için konuşmak doğru olmaz. İki intihar bombacısı kullanılmış fabrikasyon TNT bombaları kullanılmıştır. Yaklaşık 5 kilo ağırlığında bomba kullanmıştır. Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştır. Olay Suruç ile benzerlik taşıyor.

106 ülkeden üst düzey yönetici acımıza ortak olmuştur. Ben değerli devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür ediyorum.

"Bu olay hepimizin ortak yası"

Ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Çok önemli konuşmalar yapıldı. Bu bombayı patlatanlar sadece o organizasyonu yapan kuruluşlara haince bir saldırı planlamadılar, milletimizin tamamına karşı bu saldırıyı yaptılar. Herkesi hedef seçerek bu hain saldırıyı gerçekleştirdiler. Hepimizin ortak yası.



Terör örgütü, bütün milletimizi karşımıza aldığı gibi bu olayı gerçekleştirenler insanlar arasına nifak tohumları serpmeyi başarmak istediler. Buna karşı milletimiz olay anından itibaren büyük bir ferasetle olaya yaklaşıyor. Bütün milletimizi uyanık olmaya davet ediyorum. Uyanık olarak bu düşmanları deşifre edeceğiz.



Teröre karşı ortak bir cephe oluşturmak zorundayız. Terörün iyisi kötüsü olmaz. Bu nedenle en büyük sınav, teröre karşı gönülle ortak bir hareket hattını oluşturabilmemizdir. Bunun için barış ve kardeşlik blokunu oluşturmak mecburiyetindeyiz.

Bütün siyasi partilerini, yazarları, medya kuruluşlarını barış ve kardeşlik dilini kullanmaya, karşı gruplara düşmanlık sözleriyle konuşmamaya davet ediyorum. Tam da terörün ağır faturasının bize yüklediği borç budur.



Bu aşağılık katliamın karşısında millet olarak bunun hesabını sormak kalıyor. Bundan sonrasına ilişkin olarak bu örgütlerin amaçları hem içeride birliği ve bütünlüğü kaybettirmek hem de 1 Kasım seçimini güvenliksiz bir ortamda yapılmasını sağlamak .Bütün güvenlik güçlerimiz 1 Kasım seçimlerinin güvenli bir ortamda yapılmasını sağlayacaklar.

"O iki polis açığa alındı"

Şırnak’ta terör örgütü üyesi olduğunu söylenen birinin polis aracının arkasına bağlanmış görüntüleri ortaya çıktı. Bu insanlığı karşı vahşettir. Suçu ne olursa olsun. Elinde silahla çatışan biri olsa bile öldükten sonra bu yapılmamalıdır.

İlk günden itibaren olayın gerçeğinin ortaya çıkması için soruşturma başlatılmıştı. Bugün iki emniyet görevlisi açığa alındı.

"İsrail, Mescid-i Aksa'da saldırıyor"

İsrail, Mescid-i Aksa'da saldırıyor. Filistinlilere hem Batı Şeria'yı hem de bizzat Kudüs'ü yaşanmaz hale getiriyor. Geçen Cuma'dan bu yana 12 kişi öldürüldü. Çok sayıda kişi tutuklanmıştır.



Hayat zindan edilmeye başlanmıştır. Bunu kabul etmiyoruz. İsrail bu saldırgan tavrından vazgeçmedikçe, Ortadoğu'da sular durulmayacaktır. Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın bu şekilde baskı altına alınmasını kabul etmiyoruz. İsrail'in bir an önce vazgeçmesi bir insanlık ödevi.



"İhlallerden vazgeçilmesini ümit ediyorum"

Rusya'nın Türkiye'yi karşısına almayacağına ümit ediyorum. Rusya'ya gerekli uyarılar yapılmıştır. Ümit ederim bu ihlallerden vazgeçilecektir."

Soru-cevap

Saldırının IŞİD ile bağlantısı var mı?

Saldırı Suruç ile önemli benzerlikler gösteriyor. Kullanılan bomba, yerin seçiliş şekli, saldırı şekli büyük benzerlikler taşıyor. İki canlı bomba oladuğu neredeyse kesin. Resmi açıklama olacağı için çok net şeyler şöylemek istemiyorum. Medyayı da bundan kaçınmaya davet ediyorum.

Sandıkların korunması güvenli bir biçinde taşınması ile ilgili gerekli önlemler alınacaktır.

PKK'nın eylemsizlik kararı

PKK'nın bir silahsızlanma ya da ateşkes çağrısı yapmış olması tek başına yeterli değildir, Önemli bir adımdır ama yeterli değildir.PKK'nın amasız şekilde silahlarını gömmesi lazım. Bir elinizde silah olup diğer elinizle halay çekemezsiniz.

Terör örgütlerinin çeşitli adlarla isimlendirdiği fedai grupları var. Bu listelerin olduğu biliniyor. Bununla ilgili olarak çok titiz iz sürülüyor. Bunun bir kısmını yakalayabiliyorsunuz ama terör çok organize ve hızlı hareket ediyor. Keşke bu istihbarat önceden alınabilseydi. Doğru ama dünyanın en iyi korunan yerlerinde bile terör saldırılarına şahit olduk.

İçişleri ve Adaler bakanları istifa edecek mi?

İçişleri ve Adalet Bakanı bağımsız. Olayın sonunda ortaya çıkacak. Baştan suçlu ilan ederek bir sonuç bulmayı doğru bulmuyoruz.