Hükümet "milli güvenliği bozucu" diyerek grevi yasakladı; işçiler sendikadan "kararlı tutum" bekliyor

Cam işçilerinin 24 Mayıs'ta başlayacakları grev hakkında Bakanlar Kurulu, "Milli güvenliği bozucu" olduğu iddiasıyla erteleme kararı aldı. İşçiler, Petrol-İş üyesi TÜPRAŞ işçilerinin ve grevleri yasaklanan EMİS kapsamındaki metal fabrikalarında çalışan Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin fiili mücadele ve iş bırakmalarla elde ettiği "kazanımları" hatırlatarak sendikaları Kristal-İş’ten kararlı tutum bekliyor.

Evrensel gazetesinde yer alan haberine göre, Hükümet ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan grev yasağının daha altına imza attı. Şişecam’a bağlı 9 fabrikada çalışan Kristal-İş Sendikası üyesi işçinin 24 Mayıs’ta çıkacağı greve dair yasak kararı dün gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü (22 Mayıs 2017 Pazartesi tarihli) sayısında yer alan kararda "Bazı işyerlerinde Kristal-İş Sendikası tarafından alınan grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden ertlenmesi hakkındaki kararın yürürlüğe konması, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/05/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır" ifadesi yer aldı.

Kâr ve büyüme rekorları açıklayan patronun saat ücretlerine 1.12 lira dayattığını savunan işçiler, "grev yasağıyla patrona destek verildiğini" söyledi. Grev yasaklarıyla toplu pazarlık haklarının ellerinden alındığını dile getiren işçiler, Petrol-İş üyesi TÜPRAŞ işçilerinin ve grevleri yasaklanan EMİS kapsamındaki metal fabrikalarında çalışan Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin fiili mücadele ve iş bırakmalarla elde ettiği kazanımları hatırlatarak sendikaları Kristal-İş’ten kararlı tutum bekliyor.

Sözleşme taleplerinden geri adım atılmamasını isteyen işçiler, haklı talepleri için fiili mücadeleye devam edilmesini telep ediyor.

"6 bin işçi mücadeleye hazır"

Evrensel gazetesinden Fırat Turgut'un haberine göre, sendikanın 17 Mayıs’ta işletmelerde ve fabrikalarda yaptığı açıklamanın karar niteliğinde olduğunu vurgulayan bir başka cam işçisi şöyle devam etti:

“17 Mayıs’ta herhangi bir erteleme durumunda üretimden gelen gücümüzü kullanacağız dedi. Öncesinde genel başkanımız EMİS grevinin yasaklanması sonrası Birleşik Metal-İş üyesi metal işçilerinin yürüttüğü ve kazanım elde ettiği fiili mücadele için ‘Metal işçisi bize örnek oldu’ dedi. Bizim için karar niteliğindedir ve şu andan itibaren yapılması gereken budur. Yapılmadığı takdirde bu cam işçisinin geleneğine, mücadele tarihine bir kara leke, utanç olarak tarihimize yazılacak. Sendikamızı yaptığı açıklamanın arkasında durmaya direnişe hazır olan cam işçisine önderlik etmeye çağırıyoruz. 6 bin işçinin tamamı üretimden gelen gücü kullanmaya yönelik alınacak karara uymaya hazır. İşçi bir tane bile fire vermez. İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için her türlü mücadeleye hazırız. Cam işçisinin mücadeleci geleneğinden söz ediliyor. Bu dönemde sermayenin önümüze attığı kırıntılarla yaşamaya devam edersek geleneğimize de geleceğimize de ihanet etmiş oluruz. Birlik olup üretimden gelen gücümüzü kullandığımız zaman karşımızda ne AKP’nin işçi düşmanı yasakları ve kararları durabilir ne de Şişecam patronu. Şimdi cam işçisi için de Kristal-İş Sendikası için de zaman tarih yazma zamanı.”