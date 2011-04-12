-HÜKÜMET MB BAŞKANINI BELİRLEDİ ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''(Merkez Bankası Başkanlığına yapılacak atama) kararnameyi Köşke gönderdikten sonra açıklarsak herhalde daha isabetli olur ama zihinsel olarak hazırız. Biz hazırlığımızı yaptık'' dedi. YGS'ye ilişkin iddialar konusunda, ''ÖSYM Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan ben tatmin oldum. Şu anda da zaten Danıştay'ın verdiği karar da ortada'' dedi. Erdoğan, Fransa'ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkez Bankası Başkanlığına yapılacak atamaya ilişkin sorulara karşılık Erdoğan, ''Kararnameyi Köşke gönderdikten sonra açıklarsak her halde daha isabetli olur ama zihinsel olarak hazırız. Biz hazırlığımızı yaptık. Bakanımla da değerlendirmeleri aramızda yaptık ve Bakanlar Kurulundaki imzayı hazırlayacaklar, tamamlayacaklar ve ondan sonra da sonra da Köşke göndereceğiz. Köşkten çıktıktan sonra belli olursa iyi olur'' diye konuştu. YGS'ye ilişkin iddialara yönelik sorulara ilişkin Erdoğan, bu konuda daha önce değerlendirmelerde bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: ''ÖSYM Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan ben tatmin oldum. Şu anda da zaten Danıştay'ın verdiği karar da ortada. Bu arada bir şey çok açık, net belli her halde birilerinin tezgahı bozuluyor ki bu işten çok rahatsızlar ve şu anda çok çok farklı bir uygulamayla, çok daha dinamik bir yapıyla, inanıyorum ki çok daha kaliteyi, niteliği artırıcı bir yapıyla böyle bir imtihan sistemi gerçekleştirildi. Ben de kendilerine bu uygulamada başarılar dilerken, tüm başarılı öğrencilerimizi de kutluyorum. Burada zaman kaybıyla ikinci imtihanı engelleme gayretleri var ve sokaklara kimlerin döküldüğü ortadadır. Bunların provokatif eylemleri hiçbir zaman bu YGS imtihanını da bence olumsuz yönde etkilememelidir diye düşünüyorum. Burada samimi olarak kazananlara geleceğe yönelik başarı temennilerimi iletiyorum.'' -ERDOĞAN AKPM OTURUMUNA KATILACAK- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis (AKPM) 2011 Genel Kurulu'nun ilkbahar oturumuna konuk hükümet başkanı sıfatıyla katılacağını ve yarın genel kurula hitap etmek amacıyla Fransa'ya bir çalışma ziyareti yapacağını söyledi. Erdoğan, Fransa'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Strazburg temasları hakkında bilgi veren Başbakan Erdoğan, AKPM 2011 Genel Kurulunun ilkbahar oturumuna konuk hükümet başkanı sıfatıyla katılmak ve yarın genel kurula hitap etmek amacıyla bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Avrupa Konseyinin 1949 yılında kurulduğunu ve o tarihten bu yana demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü başta olmak üzere Avrupa kimliğini oluşturan ilke ve değerlerin güçlendirilmesi ve ortak bir hukuk düzeni oluşturulması amacıyla faaliyet gösterdiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin de kuruluşundan bu yana örgütün en eski üyelerinden biri olarak bu yönde önemli ilerlemeler ve katkılar sağlayan bir ülke olduğunu dile getirdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 10 Kasım 2010 tarihinden bu yana Avrupa Konseyinin karar alma organı olan Bakanlar Komitesinin dönem başkanlığını üstlendiğini hatırlatan Erdoğan, Avrupa Konseyinin yasama organı olan AKPM'nin başkanlığını da şu anda AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğünü belirtti.