Hükümet konağında AKP mitingi

Kavaklıdere ilçesinde, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in gelişi öncesi hükümet konağının duvarları AKP pankartlarıyla donatıldı. Törende kullanılan koltuklar ise Kaymakamlık’tan getirtildi





Bakan Çiçek ile AKP Muğla Milletvekilleri Yüksel Özden ve Mehmet Nil Hıdır, dün Kavaklıdere’ye giderek Belediye Başkanı ve AKP adayı Nuray Bozyer’e destek verdi. Çiçek ve beraberindekilerin katılacağı miting için Kavaklıdere Hükümet Konağı’nın önü seçildi.



Koltuklar kaymakamlıktan



Miting kürsüsü hükümet konağının önüne konulurken, duvarlara da dev Atatürk posterinin tam altına gelecek şekilde, ‘Ak Parti Durmak Yok Yola Devam’ yazılı pankart asıldı. Partililerin oturacağı koltuk ve sandalyeler Kaymakamlık binasından getirtildi.



Saat 11.00’deki miting sırasında bazı işlerini yaptırmak için hükümet konağına gelenler içeri girmedi.



Kavaklıdere Belediye Başkanı ve adayı AKP’li Nuray Bozyer, ilçede başka uygun yer bulamadıkları için mitingi burada yaptıklarını öne sürerken, “Hükümet binasının duvarına asılı olan pankar duvardaki tahribatı kapatmak içindi” dedi.

