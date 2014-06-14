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Hükümet, IŞİD’in istediği fidye için MİT Kanunu'ndaki fon kullanma yetkisinden yararlanabilir

IŞİD’in Musul’daki Türk esirleri serbest bırakmak için istediği fidye miktarının çok yüksek olduğu ve örtülü ödenekten karşılanmasının mümkün olmadığı belirtiliyor

14 Haziran 2014 17:58

Tahir Alperen

Başbakanlık, IŞİD'in Musul'daki Türk rehineleri serbest bırakma karşılığında talep ettiği fidyenin nasıl hazineden çıkartılacağına ilişkin formül arayışında. Başbakanlık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre istenen paranın oldukça yüksek olduğu ve bu miktarda bir paranın örtülü ödenekten karşılanmasının zor olduğu belirtiliyor.

Üzerinde durulan formül ise son MİT yasasıyla kuruma tanınan fon kullanma yetkisinin devreye sokulması. Son yasayla MİT, Genelkurmay’ın tasarrufundaki Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan istediği oranda para kullanma yetkisi almıştı. Türkiye’nin silah alımının tamamına yakınının yapıldığı dev fondan IŞID’ın talep ettiği paranın karşılanabileceği ifade ediliyor.

 

 Yeni MİT Kanunu’nundaki yapılan değişiklik şöyleydi:

 

 "Doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatınca tedarik edilmesi uygun görülen istihbarat ve güvenlik amaçlı ihtiyaçlar için gereken kaynak, MİT Müsteşarının teklifi, Milli Savunma Bakanının uygun görüşü ve Başbakanın onayıyla, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Milli İstihbarat Teşkilatı adına açılmış olan hesaplara aktarılır. Aktarılan bu tutarlar, Milli İstihbarat Teşkilatının tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre harcanır."

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