IŞİD'den tehdit: Fidye ödenmezse her gün bir şoför öldürülecek

Irak'ta 32 Türk şoförü kaçıran IŞİD'in, istedikleri 5 milyon dolarlık fidye ödenmediği takdirde her gün bir şoförü öldüreceği tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Merkezi Gaziantep'te bulunan bir petrol firmasına bağlı olarak çalışan ve İskenderun Limanı'ndan Musul yakınlarındaki Geyara bölgesindeki bir termik santrale akaryakıt taşıyan 32 TIR şoförü, Musul'u ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü tarafından rehin alındı.

IŞİD'in kaçırdığı şoförler için Gaziantep'teki firmayı telefonla arayarak toplam 5 milyon dolar fidye istediği, paranın verilmemesi halinde her gün bir şoförün öldürüleceği ve bir TIR'ın da yakılacağı tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

‘Serbest bırakıldılar’ haberlerine tepki

DHA’dan Ramazan Yavuz’un haberine göre, IŞİD'in rehin aldığı şoförlerden bazılarının yakını Kuzey Irak'ın Erbil kentine gelerek, burada gelişmeleri takip etmeye başladı. Sık sık Musul yakınlarındaki Mahmur Bölgesi'ne geçerek burada umutla bekleyen aileler, şoförlerin serbest bırakıldı haberlerine tepki gösterdi.

Erbil'de 5 gündür bulunan kaçırılan şoför Mehmet Nezir Çakar'ın amcası Abit Çakar, daha önce 100 bin dolar civarında olan fidyenin, söz konusu kişiler tarafından bu kez 5 milyon dolara çıkarıldığını ve bu paranın şoförlerin bağlı olduğu şirketten istendiğini söyledi. Şoförler ile görüşemediklerini kaydeden Abit Çakar, "Hepsinin pasaportları ellerinden alınmış. Araçlarıyla birlikte bir parka çekilip burada başlarına silahlı adamlar konulmuş. 5 gündür burada yeğenimin bırakılmasını bekliyorum. Buradaki Peşmergelere de durumu anlattık. Ancak bir şey yapıp yapmayacaklarını söylemediler. Beklememizi istediler. Türkiye 'deki yetkililerin işi ise sadece konuşuyorlar. Serbest bırakıp bırakmayacaklarını bilmiyoruz. Onları rehin tutan kişilerden ricamız onları bir an önce serbest bırakmaları. Çoluk çocukları tedirgin bir halde evde onları bekliyoruz. Bu konuda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın da girişimde bulunmasını istiyoruz" dedi.

5 milyon doları nerden getireceğiz?

Oğlu Mustafa Tezdöner'in de Musul'un Geyara bölgesinde rehin tutulduğunu belirten Abdülvahap Tezdöner ise, istenen 5 milyon doların bulunmasının mümkün olmadığını söyledi. Tezdöner, şöyle dedi:

"Oğlum 5 gündür ellerinde rehin halde. İskenderun'dan Geyara bölgesine akaryakıt taşıyordu. Akaryakıtı boşaltırlarken Musul'daki hadiseler yaşanmış. Galiba problem Geyara halkı ile firma arasında. Firmanın bu Geyara bölgesindeki köylülerin çalışmalarına karşı paralarını vermediği söyleniyor. Bu ne kadar doğru tabi bilmiyoruz. 5 milyon dolarlık bir fidyeden bahsediyoruz. Biz 5 milyon doları nerede bulacağız. Açlıktan nefesimiz kokuyor zaten. Durumumuz iyi olsaydı zaten oğlum bu işi yapmazdı. Çocuklarımızı rehin alanlardan rica ediyoruz, onları bıraksınlar. Onlar sadece nakliye işi yapıyor. Bir çoğu borçla araba satın almış. Hepsinin borcu var zaten. IŞİD'in lideri her kimse çocuklarımızın bırakılmasına vesile olsun. Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'dan da yardım bekliyoruz. Onların bırakılması sürecini hızlandırsınlar. Ha bire serbest bırakıldıklarıyla ilgili açıklama yapıyorlar, ancak ortada bir şey yok. Ailelerimiz tedirginlik içinde. Günlerdir Erbil'deyiz. Her gün Musul'un Geyara bölgesi yakınına gidip dönüyoruz. Belki bırakırlar diye ancak umutlarımız hep boşa çıkıyor."