IŞİD, kaçırılan Türk şoförler için 5 milyon dolar fidye istedi

Irak'ın Musul kentinin kontrolünü ele geçiren ve 32 Türk şoförü rehin alan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Türk şoförlerin serbest bırakılması karşılığı, çalıştıkları firmadan 5 milyon dolar fidye istediği ileri sürüldü.

DHA'nın haberine göre Merkezi Gaziantep'te bulunan bir petrol firmasına bağlı olarak çalışan 32 Türk şoför, akaryakıt yüklü 28 TIR ile İskenderun Limanı'ndan Irak'ın Musul kentine hareket etti. Musul'un Geyara İlçesi'ndeki termik santrale akaryakıt taşıyan 28 Türk şoförü, Mahmur üzerinden konvoy halinde ilerlerken IŞİD militanları tarafından durduruldu ve rehin alındı.

22'si santralde tutuluyor

İddiaya göre, rehin alınan Türk şoförler TIR'larıyla birlikte boşaltma işlemini yapacakları santrale götürüldü. IŞİD militanları burada 32 şoförden 10'unu başka bir noktaya götürürken, 22 şoför ise santralde rehin tutuldu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından IŞİD militanları Türk şoförler aracılığıyla bağlı çalıştıkları firma yetkilileriyle temasa geçti. Firma yetkililerinin görüştüğü hem santralde, hem de bilinmeyen noktada rehin tutulan şoförler, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi. IŞİD militanları ise merkezi Gaziantep'te bulunan ve telefonla temas kurdukları firma yetkililerine, rehin tuttukları 32 şoförün serbest bırakılması karşılığı kendilerine 5 milyon dolar fidye ödenmesini istedi.

Fidye talebi Dışişleri Bakanlığı'na iletildi

IŞİD militanlarının fidye talebini ilettiği firma yetkilileri, kendilerinin sıradan çalışan olduğunu söyleyerek zaman isterken, durumu Dışişleri Bakanlığı yetkililerine bildirdi. Firma yetkilileri, şoförlerin sağlıklı şekilde Türkiye'ye gelmeleri için Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde oldukları ve koordineli şekilde gelişmeleri izlediklerini kaydetti.

Aynı firma yetkilileri; Irak'ın çeşitli noktalarına TIR'larla akaryakıt taşıyan 200'ü aşkın şoförü de anlaşma yaptıkları bir firmaya yüklerini teslim ederek güvenli şekilde Türkiye'ye dönmelerini istedi.

Öte yandan, Türk şoförlerin rehin tutulduğu santralde birkaç günlük yakıt bulunduğu ve yeni yakıt takviyesi yapılmaması durumunda santralin işlevsiz kalarak Musul ve çevresindeki ilçelere elektrik verilemeyeceği de ileri sürüldü.