Hükümet bütçe takviminde yasaya uymadı

Hükümet, eylül başında açıklanması gereken orta vadeli program (OVP) ile orta vadeli mali plan (OVMP) ekim ayı gelmesine ve Meclis açılmasına karşın hâlâ yayımlanmadı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, bütçe takviminin işlemediğine, yasaya uyulmadığına dikkat çeken CHP, bu hafta içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na başvurarak “plan ve program nerede” diye soracak. Bütçe süreci Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile düzenleniyor. Yasaya göre, bütçenin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulu’nun en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca hazırlanan OVP’yi kabul etmesiyle başlıyor. OVP’nin, aynı süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması da yasal zorunluluk. OVP ile uyumlu olmak üzere, gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan OVMP’nin de en geç eylül ayının 15'ine kadar Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. Yasaya göre bütçenin de 17 Ekim’e kadar TBMM’ye sunulması zorunluluğu bulunuyor. Ancak ekim ayı gelmesine karşın bütçenin ayakları olan OVP ile OVMP hâlâ yayınlanmadı. Bütçenin bir parçası olan Sayıştay’ın kamu idarelerine ilişkin 2015 denetim raporları da açıklanmadı.

CHP soracak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP’li Musa Çam, “Yasanın çiğnendiği, ortadan kaldırıldığı, yasaya uyulmayan bir süreç yaşanıyor. AKP bunu alışkanlık haline getirdi” dedi. Çam, 4 Ekim’de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na OVP ile OVMP’nin neden hâlâ yayımlanmadığını soracaklarını söyledi. Çam, bakanlık bütçeleri ile faaliyet raporlarının plan ve bütçe komisyonu üyelerine önceden dağıtılması, inceleyebilmeleri için zaman verilmesi gerektiğini anlatarak “Türkiye’de 14 yıldır OHAL var. Meclis’te OHAL uygulanıyor. AKP’nin çoğunluğu nedeniyle Meclis, komisyonlar çalışma ve yasa yapma tekniği bakımından olağanüstü halde çalıştırılıyor” dedi.