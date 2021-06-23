Hukukçulardan Reza Zarrab davası benzetmesi: 225 yıl ile yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın ceza indirimine gitmek için itirafçı olması çok büyük ihtimal

Türkiye’de de hakkında kara para aklama suçlaması bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alınmasına ilişkin olarak hukukçular, 5 Temmuz’da mahkeme karşısına çıkacak olan Korkmaz’ın "büyük ihtimalle" ABD’ye iade edileceği görüşünde. CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan da "225 yıl ile yargılanan birisinin, ceza indirimine gitmek için itirafçı olması çok büyük ihtimal" dedi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre; Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanması akıllara, 17-25 Aralık dönemi suçlamalarının kilit ismi Rıza Sarraf’ın yaşadığı süreci getirdi. ABD ve Türkiye resmi olarak Avusturya’ya iade talebinde bulunurken hukukçular, 5 Temmuz’da mahkeme karşısına çıkacak olan Korkmaz’ın "büyük ihtimalle" ABD’ye iade edileceği görüşünde. ABD’ye iadesi durumunda Utah Eyalet Mahkemesi’nde yargılanacak olan Korkmaz’ı daha önce Rıza Sarraf’ın yaşadığı hukuki sürecin benzeri bir yargılama bekliyor.

“İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarını Amerikan finans sistemini kullanarak ve Türkiyeli yetkililerden yardım alarak delme suçlamasıyla” aranan İran asıllı Rıza Sarraf, 19 Mart 2016’da ABD’nin Miami kentinde gözaltına alınmıştı. İran’a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamaları yöneltilen Sarraf hakkında 75 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. ABD yargısıyla anlaşma yoluna giderek “itirafçı” olan Sarraf, karapara trafiğini detaylarıyla anlatırken bazı bakanlara ve bürokratlara rüşvet verdiğini itiraf etmişti.

Sezgin Baran Korkmaz, iade halinde “karapara aklama”, “dolandırıcılık”, “yargıyı ve soruşturmayı engelleme” gibi suçlamalardan 225 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Sarraf gibi ABD yargısının uzlaşma teklifini kabul etmesi durumunda Korkmaz’dan bildiği her şeyi anlatması istenecek.

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD’deki gelişmelere ilişkin olarak, “ABD ve Avusturya arasındaki suçluların iadesini düzenleyen anlaşmanın kapsamı ve prosedür ABD makamları Sezgi Baran Korkmaz’ı talep etmeden kısa bir süre önce genişletilmiş ve güncellenmiş. Böylelikle ABD iade ile alakalı olası pürüzlerin de önüne geçmiş. Avusturya’daki süreç ne kadar sürer bilemiyorum ancak nihayetinde Sezgin Baran Korkmaz ABD’ye iade edilecek ve orada yargılanacak. 225 yıl ile yargılanan birisinin, ceza indirimine gitmek için itirafçı olması çok büyük ihtimal. Hatırlarsanız, ABD’nin İran yaptırımlarını 20 milyar dolar ihlal etmekle suçlanan Rıza Sarraf için bile daha az ceza talep edilmişti...” dedi.

TIKLAYIN - SBK iddianamesinde yer alan ‘büyükbaba/dede'yle ilgili ABD'de süren mahkemede ne yaşandı; işte mahkeme tutanakları