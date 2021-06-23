Aytunç Erkin yazdı: SBK iddianamesinde yer alan ‘büyükbaba/dede'yle ilgili ABD'de süren mahkemede ne yaşandı?

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alınan, Türkiye’de de hakkında kara para aklama suçlaması bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’a yönelik ABD’deki mahkemenin tutanaklarına ulaştı.

“ABD’nin Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesi Sezgin Baran Korkmaz'a (SBK) 225 yıl hapis istemiyle dava açtı. 28 Nisan tarihinde gizlilik kaydıyla açılan davanın iddianamesi, Utah Mahkeme Heyetinin iddianameyi kabul etmesinin ardından gizlilik kararı kaldırılarak önceki gün akşam saatlerinde yayınlandı. Utah Başsavcı Vekili Andrea Martinez'in imzasıyla yayınlanan iddianamede, Jacob ve Issiah Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in Amerika Vergi Dairesini (IRS), biodizel üretimi yaptıklarına dair sahte beyanda bulundukları ve 2011 yılında oluşturdukları şebekeyle bir milyar dolar dolandırmaya teşebbüs ettikleri kaydedildi. 15 sayfalık iddianamede, SBK'ya yönelik 12 ayrı suçlama yer aldı. Korkmaz'ın, Kingston kardeşlere federal bir soruşturma ve şirketleri hakkındaki bir davada, “büyükbaba” (grandfather) ve “dede” (grandpa) kod adlı hükümet yetkilileri aracılığıyla koruma sağlayacağını söylediği iddia edildi. Savcılık bu kişi veya kişilerin gerçek isimlerini ve hangi ülkede olduklarını belirtmedi. 2018 yılında Kingston kardeşler, Lev Aslan Dermen'in sağladığı koruma için Sezgin Baran Korkmaz'a 6 milyon dolar ödedi. Isaiah Kingston ifadesinde, Jacob'ın kendisine Türkiye'ye 6 milyon dolar öderlerse ABD'nin Kingstonlar hakkındaki soruşturmasının sona ereceğini söylediğini belirtti” bilgilerini hatırlatan Erkin, iddianamede yer alan ‘büyükbaba/dede'yle ilgili tutanakları şöyle paylaştı:

SAVCI: SBK'dan koruma talebiyle ilgili hiç görüştünüz mü?

JACOB KINGSTON: Hayır. Baran ile değil. Baran ve Umut'la -koruma için Levon'a olan borcuma ilişkin- yaptığım ödemeleri görüştüm.

SAVCI: Baran ve Umut ile yaptığın görüşmeleri nerede yaptınız?

KINGSTON: Şubat ayında Turkiye'de görüştük.

SAVCI: Hangi yıl?

KINGSTON: 2018

SAVCI: Korumaya ilişkin olarak Baran ve Umut ile ne görüştünüz?

KINGSTON: Baran bana Levon'un benden yaşadığımız hukuki meselelerden dolayı uzaklaştığını söyledi. Bu sebeple ödemelerin direkt olarak Baran'a ve şirketlerine yapmamın zorunlu olduğunu belirtti.

SAVCI: Niçin?

KINGSTON: Levon'un söylediğine göre koruma için.

SAVCI: Levon'un dede/büyükbaba olarak tanınan çalışanları için 2018'de direkt olarak Baran'a ödeme yaptınız mı?

KINGSTON: Evet.

SAVCI: Ne kadar?

KINGSTON: 6 milyon dolar.

SAVCI: Parayı nereden buldunuz?

KINGSTON: Her şeyi sattım.

SAVCI: Ağustos 2018'de nereye gitmeyi planlıyordunuz?

KINGSTON: Türkiye ve Malezya'ya gidecektim.

SAVCI: Türkiye'ye neden gidecektiniz?

KINGSTON: Baran ile tatil yapmak için ve yaptığımız ödemeleri konuşmak için.

TIKLAYIN - Sezgin Baran Korkmaz iddianamesi: ABD'de üzerindeki gizlilik kararı kalkan iddianamede neler var, hangi suçlamalar yöneltiliyor?