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Politika

Hukukçular Derneği'nden "tek tip kıyafet" itirazı

"Devletimizin mahkum ettirilmesi gibi olumsuz durumlara sebebiyet vereceği kanaatlerini taşımanın yanında bu durumun hukuk devleti ilkesini zedeleyeceğini düşünmekteyiz"

15 Ağustos 2017 17:05

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hukukçular Derneği, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'FETÖ' sanıklarına yönelik süren yargılamalar sırasında sanıkların, 'örgüt propagandası içeren mesajların yer aldığı' öne sürülen kıyafetlerle duruşmaya çıkmasıyla gündeme gelen "tek tip" kıyafet konusunda itiraz etti.

Basın açıklaması yapan Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu, “AİHM’deki yargılamalarda dosyaların esaslarından ziyade, ‘Adil Yargılama Hakkı’ ve ‘Masumiyet Karinesi’ gibi ilkelerin ihlal edildiği iddiaları ile bu tarz usuli hataların ön plana çıkarılmak suretiyle, bir yandan darbenin ikinci planda kalması öbür taraftan da devletimizin mahkum ettirilmesi gibi olumsuz durumlara sebebiyet vereceği kanaatlerini taşımanın yanında bu durumun hukuk devleti ilkesini zedeleyeceğini düşünmekteyiz” dedi.

Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu'nun sosyal medya hesabından yaptığı basın açıklaması şöyle: 

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