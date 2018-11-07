Hukukçu Prof. Rona Serozan hayatını kaybetti

Türk Medeni Hukuk Profesörü, hukukçu ve avukat Prof. Dr. Rona Serozan hayatını kaybetti.
Odatv’nin haberine göre, Rona Serozan için 8 Kasım Perşembe günü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Merkez Binası’nda saat 11.00’de tören düzenlenecek. Serozan’ın cenazesinin, Bebek Camii’nde kılınacak ikindi namazını takiben defnedileceği belirtildi.
Rona Serozan kimdir?
1967-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, 2009 yılından sonra da İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Serozan, doktorasını Tübingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.
Sosyalist görüşleriyle bilinen Serozan’ın; Medeni Hukuk, Karşılaştırmalı Hukuk ve Borçlar Hukuku alanında yayınlanmış birçok eseri bulunuyor.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uzun yıllar Medeni Hukuk alanında ders veren Serozan, 12 Eylül döneminde 1402 sayılı kanunla görevinden alınan hukukçular arasında yer almıştı.