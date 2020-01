Hugh Jackman: Babam bana, 'sen Türk'sün' derdi

'An Evening with Hugh Jackman’ gösterisi için İstanbul'a gelen Hugh Jackman, “Babam her zaman bana der ki; 'sen Türk'sün, Türk sayılırsın.' O yüzden Türk kahvesine bayılıyorum” dedi.

Ünlü aktör, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevapladı.

'Türkiye'ye geri döndüğüme çok mutluyum'

CİHAN’ın haberine göre, İstanbul’a ikinci defa geldiğini söyleyen Jackman, “Son geldiğimde bugünkü halimden çok farklıydı. Eşimle birlikte düğünümüzden sonra buraya gelmiştik. İstanbul’u gezmiş ve Fethiye’ye girmiştik. 18 saatlik bir otobüs yolculuğu yapmıştık ve çok güzel bir zaman geçirmiştik. Türkiye’ye geri döndüğüme çok ama çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul ile geçmişten gelen bir bağlantısı olduğunu belirten Jackman, “Çünkü benim büyük büyükbabam İstanbul’da yaşıyordu. Sanırım Sakız Adası'nda doğmuş kimse. Emin değil ama İstanbul’da bir bankada çalışmış. Ve babam aslında Türkiye’ye birçok kereler geldi. Her zaman da bana der ki; 'Sen Türksün, Türk sayılırsın.' Belki o yüzden Türk kahvesine bayılıyorum. Sabahları uyanıp da bir fincan Türk kahvesi içmek kadar beni mutlu eden bir şey yok.” şeklinde konuştu.

'Osmanlı ve Atatürk’le ilgili kitaplar okudum'

Osmanlı ve Atatürk ile ilgili kitaplar okuduğuna da değinen Jackman, “Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak, Atatürk’le ilgili olarak kalın bir kitap okudum. Çünkü çok büyük bir tarih tutkum vardı. Mesela Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak, bu kadar hüküm sürmüş bir imparatorlukla ilgili olarak bu kadar az bir bilgiye sahip olmaktan açıkçası birazcık utandım” dedi.

'Türk yemekleri hiç aklımdan çıkmıyor'

Jackman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Baktığınızda İstanbul’da iki farklı kıtadan bahsediyoruz. Asya ve Avrupa... İki kıtayı birleştiren bir şehir. Yine Topkapı’yı, Ayasofya’yı, Sultanahmet Camii'ni görmek istiyorum. Eğer fırsat olursa Türk yemeklerinin tadına bakmak istiyorum. Zaten hiç aklımdan çıkmıyor. Yemekleri muhteşem, olağanüstü insanlar var. Yeterince vaktim olmayabilir ama kızım bu haftayla ilgili her şeyi planladı bu arada. Ailemin bazı üyeleri büyük dedelerimin bazılarının Türk olduğunu bazılarının Yunan olduğunu söylüyor. Ama ben Türk diyorum bugün buradayken. Türk diyorum ama yüzde yüz emin değiliz.”