HÜDA PAR'lı yetkili: AK Parti'nin tek başına iktidarını engellememek için seçime katılmama kararı aldık!

Diriliş Postası, 1 Kasım'da yapılacak olan genel seçime katılmayacağını ve bağımsız aday da çıkarmayacaklarını açıklayan Hür Dava Partisi'nden (HÜDA PAR), bir yetkiliye dayandırdıkları iddiaya göre, partinin bu kararı "AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesini kolaylaştırmak için" aldığını yazdı.

Son dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'ye yönelik eleştirileri gündeme gelen Hakan Albayrak'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Diriliş Postası'nın bugünkü başyazısında dile getirilen iddia, batı illerindeki parti teşkilatlarından birinde başkan yardımcılığı görevinde bulunan bir HÜDA PAR’lıya ait. İsmi açıklanmayan parti yetkilisi, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun lisan-ı hal ile "AK Parti’nin tek başına iktidara gelebilecekken gelememesinden Müslümanlar zarar görür. Bu zarardan biz (de) sorumlu tutuluruz ve Müslüman kamuoyunun vicdanında mahkûm oluruz" dediğini öne sürdü.

Diriliş Postası'nda "Mü'min feraseti" başlığıyla yayımlanan (18 Eylül 2015) başyazı şöyle:

Önümüzdeki genel seçimlere kurumsal olarak katılması “teşkilatlanma yetersizliği” yüzünden mümkün olmayan HÜDA PAR’ın daha evvelki seçimlerde yaptığı gibi bağımsız milletvekili adayları çıkarması bekleniyordu. Çıkarmıyor.

Batı illerindeki parti teşkilatlarından birinde başkan yardımcılığı görevinde bulunan bir HÜDA PAR’lıya “Bunun sebebine dair resmi açıklamanın dışında bir şey söyleyebilir misiniz?” diye sorduğumuzda şu cevabı aldık: “Uzak görüşlü mü’min feraseti.”

Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu lafzen ‘Önümüzdeki seçim çok kritik. AK Parti oylarını bölmenin bize kayda değer bir faydası olmaz, ama AK Parti’ye ve başta bölgemiz olmak üzere bütün Türkiye’ye çok büyük zararı olabilir. Bize gelen oylar yüzünden AK Parti’nin bir miktar eksik, HDP’nin bir miktar fazla milletvekili çıkarması, AK Parti’nin tek başına iktidara gelebilecekken gelememesi sonucunu doğurabilir. Müslümanlar bundan zarar görür. Bu zarardan biz (de) sorumlu tutuluruz ve Müslüman kamuoyunun vicdanında mahkûm oluruz’ demiyor; ama ‘lisan-ı hal’ ile dediği tam olarak budur bize göre. Veya biz öyle anlamak istiyoruz.

“Uzak görüşlü mü’min feraseti”yle kastedilen her ne ise, Türkiye’nin ve bütün İslam dünyasının maslahatına hizmet edecek inşaallah. Allah razı olsun.

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Diriliş Postası, Ramazan Bayramı günlerinde yayınına ara vermişti.

O zaman da hatırlattığımız gibi, eskiden matbuat aleminde öyle bir gelenek vardı; gazeteler bayramların birinci günlerinde okuyucuyla buluşur, sonra tatil eder, diğer bayram günlerinde sadece Gazeteciler Cemiyeti’nin “Bayram” gazetesi çıkardı. Dinç Bilgin’in patronluğu döneminde Sabah gazetesi bu geleneği bozdu ve diğer gazeteler de rekabet icabı Sabah’a uydular. Milli Gazete ise geleneği sürdürüyor. Biz de bu güzel geleneğe uymaya -veya onu ihya etme gayretine- devam edeceğiz inşaallah.

Uzun lafın kısası; Kurban Bayramı’nda da kapalıyız (Birinci gün dahil).

Şimdiden ilan etmiş olalım bunu.

Ekibimiz, nasipse bayramın son günü ikindi vaktine kadar dinlenecek ve ancak o vakitte iş başı yapıp bayram sonrasının ilk gazetesini hazırlayacak.

Bunu emekçilerimize borçluyuz.