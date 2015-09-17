HÜDA PAR, 1 Kasım seçimlerine katılmama kararı aldı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 1 Kasım'da yapılacak seçimlere katılmayacağını açıkladı. Partiden yapılan açıklamada “Niteliğin düştüğü, partilerin nicelik olarak yükselmek için katıldığı bir yarışa girmenin çok anlamlı olmadığını düşünüyoruz” dendi. HÜDA PAR, bağımsız adaylarla veya seçim ittifakı yoluyla başka partilerin listelerinde yer almak suretiyle de seçime katılmama kararı aldıklarını söyledi.

1 Kasım'da yapılacak seçimlere katılacak partilerin listesinde HÜDA PAR'ın adı bulunmuyordu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ‘teşkilat yeterliliği’ saptamasını seçim tarihinden altı ay öncesini baz alarak yapması üzerine, HÜDA PAR, itirazda bulunmuş, teşkilat yeterliliklerinin bulunduğunu belirterek, kararın yeniden gözden geçirilmesi talebini iletmişti.

'Seçmen iradesi sağlıklı şekilde yansımadı'

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; partiden bugün yapılan açıklamada, Güneydoğudaki çatışma ortamına değinilerek, "Aç kalmaya razıyız ama memleketin yangın yerine dönmesine razı değiliz" ifadesi yer aldı. Açıklamada, 7 Haziran seçimlerinin de normal koşullar altında yapılmadığı belirtildi ve "Mevcut şartlar nedeniyle seçmenlerin iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıyamadığı hatta sandığa yansıyan iradenin de sandıktan tam olarak çıkmadığı bir vakıadır" denildi.

20 Temmuz itibariyle bölgedeki koşulların 7 Haziran'daki seçimin koşullarından daha kötü olduğu belirtilen açıklamada, çatışmaların bir an önce durmasının istendi. Açıklamada öne çıkan bazı ifadeler şöyle:

"Çatışmaların ve akan kanın bir an önce durmasını, memleketin normale dönmesini umuyor ve diliyoruz. Fakat bu konuda maalesef çok iyimser değiliz. Bu şartlarda halkın iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansımayacağını düşünüyoruz."

"Özellikle Kürt seçmenler kayıtlı olduğu yerde kalmaya devam edebilecek mi? Silopi, Lice, Hazro, Kulp, Varto vb. yerlerde özellikle de Cizre'de 8 günlük sokağa çıkma yasağından sonra fırsatını bulanlar, imkânı olanlar akın akın göç ediyor. Batıda oturanlar ise doğuya doğru göç ettirilmek isteniyor. Şemdinli gibi yerlerden de güneye Irak Kürdistan'ındaki akrabalarının yanına göç ediyor."

"Halk iki ateş arasındadır. Bu çatışmanın makul ve mantıklı bir gerekçesi de yoktur. Siyasi hesaplarla gerilim tırmandırılmakta gencecik canlara kıyılmaktadır. Silah seslerinin ve ağıtların arasında sağduyuya, doğruya çağıranların sesleri de boğulmaktadır. Öfkenin kabardığı, acıların derinleştiği ortamda konuşmak bazen beyhudedir."

Böyle bir siyaset anlayışından memlekete hayır gelmeyeceğini belirtilen açıklamada "Bu anlayış bir parça ateş alabilmek ve onunla yemeğini pişirebilmek için komşusunun evinin yanmasını istemek gibi bir şeydir. Aç kalmaya razıyız ama memleketin yangın yerine dönmesine razı değiliz. Bu tür siyasetten Allah'a sığınırız" ifadeleri kullanıldı ve şöyle devam edildi: "Niteliğin düştüğü, partilerin nicelik olarak yükselmek için katıldığı bir yarışa girmenin çok anlamlı olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle YSK kararı nedeniyle parti olarak katılamayacağımız 1 Kasım seçimlerine bağımsız adaylarla veya seçim ittifakı yoluyla başka partilerin listelerinde yer almak suretiyle de katılmama kararı aldık."

En fazla oy Batman'dan gelmişti

2013 yılında kurulan ve tabanı daha çok Doğu ve Güneydoğu illerinde olan Hüda-Par, 7 Haziran seçimlerine bağımsız adaylarla girmişti. En fazla oyu ise yüzde 5,40 ile Batman'da almıştı. Son seçimlerde Hüda-Par'a destek azaldı. Örneğin 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Hüseyin Yılmaz, oyların yüzde 4,78 alırken, 7 Haziran genel seçimlerinde milletvekili adayı olan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun oyları yüzde 3,34'te kalmıştı. Parti en büyük oy kaybını ise Bitlis'te yaşamıştı. 2014 yerel seçimlerinde Bitlis'te belediye başkanı adayı olan Cengiz Karakaya yüzde 5,58 oy alırken, son seçimlerde kentten milletvekili olduğunda oyları yüzde 1,08'e düşmüştü.