Hüda-Par'lı Kaya'dan ittifak açıklaması: Kapımız herkese açık

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HÜR Dava Partisi (Hüda-Par) Diyarbakır İl Başkanı Metin Kaya, seçim ittifakıyla ilgili yaptığı açıklamada, herkese kapılarının açık olduğunu ve herkes ile göreşebileceklerini belirterek, siyasette düşmanlık olmayacağını söyledi.

Yeni seçilmesinden dolayı Diyarbakır\'da basın kuruluşlarını ziyaret eden Hüda-Par İl Başkanı Metin Kaya ve yöneticiler DHA Diyarbakır Bürosu\'nu da ziyaret etti. Gündem ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Kaya, genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu\'nun seçim ittifakları konusunda daha önce dile getirdiği gibi herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. Kaya, \"Bizim kapımız herkese açık, herkes ile görüşürüz. Siyasette düşmanlık olmaz. İlkelerimiz vardır. Biz ittifak yapmak için kimsenin kapısına gitmeyiz. Ama ilkelerimiz çerçevesinde ülkemiz ve bölgemizin huzur ile refahı için herkesle görüşürüz. HDP ile de görüşürüz. Yeter ki görüşeceğimiz kişi ve kesimlerin İslam ve Müslümanlığa karşı bir tavrı ve duruşu olmasın. Biz bölgede herkesle görüşüyoruz. Çünkü, akrabalarımız ve yakınlarımız diğer siyasi partilerde de faaliyet yürütüyorlar\" dedi.

Hüda-Par İl Başkanı Metin Kaya, geçmişte HDP ile karşı karşıya geldikleri 6-8 Ekim olaylarına da değinerek, \"Bölgede insanlar büyük sıkıntılar yaşadı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın yargılandığı duruşmada bu konuyla ilgili çok önemli açıklamaları oldu. Ancak, kimse üzerinde durmadı. Bazı vali ve yetkilileri o dönemde yaşananlarla ilgili açıklama yapmaya davet etti. O dönemde emniyetin tutumunu çok iyi biliyoruz. Bugünkü hükümet, 6-8 Ekim olayları başta olmak üzere yaşananları \'FETÖ yaptı\' diye FETÖ\'nün üzerine atıyor. Ancak, gerçek anlamda bir irdeleme olmadı. Biz o dönemde yaşananlarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz\" diye konuştu.



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