HÜDA PAR yerel seçimlere katılmayacak

HÜDA PAR, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldığını açıkladı.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Partisinin Diyarbakır il binasında düzenlenen basın toplantısında seçimlere katılmama kararının boykot anlamına gelmediğini söyleyen Şahin şöyle konuştu.

"Genel İdare Kurulumuz, uzun bir süreden beri teşkilatlarla yaptığı istişareler neticesinde var olan çalışmalarımızın niteliğini artırmak, daha etkili bir siyasetle yolumuza devam etmek, bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacıyla teşkilat, kadro ve eğitim alanlarına yoğunlaşmak için 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine katılmama kararı almıştır."

Partide, yerel seçimlere girmenin maddi anlamda olumsuz etki bırakacağı kanaati oluştuğunu söyleyen Şahin, ileriye yönelik hedeflere ulaşmak için böyle bir karar alındığını ifade etti.