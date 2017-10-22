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Politika

HÜDA PAR Nusaybin teşkilatının kongresi yapıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR), Nusaybin İlçe Teşkilatı'nın 2'nci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi

22 Ekim 2017 19:18

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR), Nusaybin İlçe Teşkilatı\'nın 2\'nci Olağan Kongresi\'ni gerçekleştirdi.
Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'ndeki teşkilat binasında yapılan kongreye, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi İsa Aydın ve Mardin İl Başkanı Şehmus Akman\'ın yanı sıra partililer katıldı. Divanın oluşturulmasının ardından başlayan kongrede, faaliyet raporuyla mali raporların okunması sonrası konuşmalar yapıldı. HÜDA PAR Mardin İl Başkanı Akman, konuşmasında, davalarının Hz. Adem\'den kalan bir dava olduğunu belirterek, şunları söyledi:
\"Bu dava sancağını taşıyanlar, şerefle ve onurla bu kutlu yola devam ediyorlar. HÜDA PAR olarak İslam’ı referans alan, Allah\'ın yolunda giden hür neferleriz. 2012 yılından beri \'önce insan\', \'önce adalet\' diyerek, yola çıktık. Adaletin hiçbir şekilde feda edilmeyeceğine inanıyoruz. Davamız, adalet ve kardeşlik mücadelesidir. Hak ile batıl doğru ile yanlış ve adalet mücadelesidir.\"
Konuşmaların ardından kongrede tek aday olan Halil Talayhan, yeniden başkan seçildi.

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