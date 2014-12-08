Hüda-Par: Jandarma müdahale etmedi, PKK üyemizi öldürdü

Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde Hür Dava Partisi (Hüda-Par) üyesi Cengiz Tiryaki'yi öldüren PKK'lı grubun jandarma ekipleri tarafından görüldüğü, ancak tuzak-mayın olabileceği olasılığı nedeniyle gruba müdahale etmediği iddia edildi.

Hüda-Par, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Temel'in Twitter hesabında, "Cengiz kardeşimizin şahadetindeki rolünü, jandarma tutanakla itiraf etmiştir. Bile bile saldırgana okey denmiştir" yazarak, Karlıova İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait olduğu iddia edilen tutanağı paylaştı.

Karlıova'da 9 Ekim günü IŞİD'in Kobanê'ye saldırılarını protesto gösterileri sırasında, Hüda-Par üyesi Cengiz Tiryaki'nin Serpmeye Köyü'nde bulunan evi silahla tarandı. Ağır yaralanan Tiryaki, kaldırıldığı Malatya'daki hastanede kurtarılamadı.

Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Temel, bu olayın ardından Twitter hesabından Tiryaki'nin öldürülmesine neden olan saldırganlara jandarmanın müdahale etmediğini iddia ederek, olayla ilgili jandarmaya ait olduğu öne sürülen tutanağı paylaşırken, "Cengiz kardeşimizin şahadetindeki rolünü, jandarma tutanakla itiraf etmiştir. Bile bile saldırgana okey denmiştir" diye yazdı.

Temel'in paylaştığı jandarma tutanağında şöyle deniliyor:

"09.10.2014 günü saat 23.30 sıralarında komutanlığımıza bağlı Serpmekaya Köyü'nde ikamet eden Cengiz Tiryaki'nin bölücü terör örgütü ( PKK /KONGRA-GEL) mensuplarınca köyde ikamet ettiği evinde ateşli silahla göğüs bölgesine bir el ateş edilerek yaralanması olayı ile ilgili olarak, aynı gün gece saat 22.00 sıralarında Karlıova Devlet Hastanesi önünde yol uygulaması yapan Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekiplerce, birliğimiz çevresinden yaklaşık 20 kişilik terör örgütü mensubunun görüntüsünün alındığının bildirildiği, zırhlı araç içerisinde bulunan termal kameradan bununla ilgili görüntü alındığı örgüt mensuplarının Serpmekaya Köyü istikametine doğru yaya olarak silahlı ve teçhizatlı bir şekilde gittiklerinin bildirildiği, köyde gerçekleştirilen yaralama eylemini de silahlı bu terörist grubun yaptığının tarafımızca değerlendirildiği, terörist grubun olaya müdahale edecek güvenlik birimine de yol üzerinde tuzaklama, pusu ve mayınla eylem yapabileceği ihtimali de göz önüne alınarak, Cengiz Tiryaki'nin yaralanması olayına aynı gün ve saatte güvenlik nedeniyle müdahale edilemediğine dair, iş bu tutanak tarafımızca tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 10.10.2014 Saat: 00.45."