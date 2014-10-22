Bingöl'de HÜDA PAR üyesi bir kişi öldürüldü

Bingöl'de HÜDA PAR üyesi bir kişi bu sabah uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Kobanê eylemleri sırasında Diyarbakır 'da PKK ile HÜDA PAR üyeleri arasında çatışma yaşanmış ve çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti. Bu olaylar sonrası PKK- Hizbullah çatışması 20 yıl sonra yeniden gündeme gelirken, Adana'da Kürtçe Azadiya Welat gazetesini dağıtan 46 yaşındaki Kadir Bağdu öldürüldü.

Bu sabah ise Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kendisini takip eden araçtan açılan ateş sonucu Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) üyesi Fethi Yalçın hayatını kaybetti. Kale Mahallesi'nde oturan 35 yaşındaki Fethi Yalçın, sabah evinden çıkarken kendisini takip eden bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırganların yakalanması için ilçe genelinde çalışma başlatıldı. HÜDA PAR üyesi Yalçın'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

10 gün önce de bir HÜDA PAR üyesi öldürüldü

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya Köyü'nde de 10 gün önce HÜDA PAR üyesi Cengiz Tiryaki'nin evi taranmış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tiryaki önceki gün hayatını kaybetmişti. HÜDA PAR'dan Tiryaki ile ilgili yayımlanan taziye mesajında, saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini dile getirilmişti.