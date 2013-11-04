KCK ve HÜDA PAR'dan Batman'daki cinayet için açıklama



Batman'da cumartesi gecesi bir düğün törenine açılan ateşte 28 yaşında bir gencin hayatını kaybetmesinin ardından gerginlik sürerken, KCK'dan ve Hür Dava Partisi'den (HÜDA PAR) olayla ilgili farklı açıklama geldi. KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı’nın yazılı açıklamasında, "Bu saldırıların arkasında AKP ve yeşil Ergenekon’un varlığı görülmelidir" denildi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise, "Batman'ın eski günlere dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu olayın bizimle ve partimizle hiçbir alakası yoktur. kasıtlı şekilde çarpıtılıyor" ifadesi yer aldı.

KCK Batman'da yaşanan cinayetin sorumlusu olarak HÜDA PAR'ı gösterdi. Suçlamalara karşı HÜDA PAR'dan "cinayetle bir ilgimiz yok" açıklaması geldi.

'AKP ve yeşil Ergenekon’un varlığı görülmelidir'

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı adına yapılan ve Fırat Haber Ajansı’nda (ANF) açıklamada, “Bu saldırıların arkasında AKP ve yeşil Ergenekon’un varlığı görülmelidir" denilerek halk, ‘saldırıların üzerine gitmeye’ davet edildi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı’nın yazılı açıklamasında, saldırının tesadüf olmadığı ve benzer saldırıların ‘seçim dönemi ve sonrasında yaygınlaşabileceği’ öne sürüldü.

“Rojava’da silahlı çetelerin Kürt halkına saldırması 1990’lı yıllarda Kürtlere karşı yürütülen kirli savaşın Suriye 'de pratikleşmesidir” denilen açıklamada, “Son zamanlarda kendilerini Huda-Par olarak örgütleyen Hizbullah’ın yayın organlarında Kürt Özgürlük Hareketi'nin ve BDP 'nin hedeflenmesi, böyle bir saldırının psikolojik ortamının hazırlandığını gösteriyordu. 1990’lı yıllarda olduğu gibi devletin bu saldırılara göz yumup destekleyeceği de anlaşılınca bu saldırılar başlatılmıştır. 1990’lı yıllardaki kontra cinayet tecrübelerini bu yeni saldırı döneminde de kullanılacakları anlaşılmaktadır” denildi.

Batman’daki silahlı saldırının bir ‘tesadüf’ olmadığı öne sürülen KCK açıklamasında şöyle denildi:

“Huda-Par denilen 1990’lı yıllarda devlet himayesinde Kürtleri katleden bu çevrelerin Rojava’daki çetelerle iç içe oldukları netleşmiştir. Şimdi hem Kuzey Kürdistan'da hem Rojava’da İslam maskeli bu kontralar AKP hükümeti ve yeşil Ergenekon tarafından Kürt Özgürlük Hareketi'ne saldırtılmaktadır. Halkımız ve demokrasi güçleri bu cinayetlere karşı protestolarını her yerde yükseltmeli ve bu saldırılara dur demelidir. Bu cinayetleri protesto eden yaygın gösteriler yapılmalıdır.”

HÜDA PAR: Bizimle ilgisi yok

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman'daki silahlı saldırı ile ilgili, "Batman'ın eski günlere dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu olayın bizimle ve partimizle hiçbir alakası yoktur. kasıtlı şekilde çarpıtılıyor" dedi.

Yapıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti binalarına daha önce onlarca defa saldırı yapıldığını ancak 1990'lı yıllara geri dönülmesin diye hiçbirinde en küçük bir kanunsuz harekette bulunmadıklarını belirtti. Yaşanan olayda Özcan Temel adlı bir gencin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, "Ateş onun ocağına düştü. Yakınları hüzne boğuldu. Biz de bundan derin üzüntü duyduk. Bunu açık ve net bir şekilde ifade etmeliyim" dedi.

Bu olayın ardından partilerinin açıkça hedef gösterildiğini savunan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

İzin vermeyeceğiz

"Batman'ın eski günlere dönmesine izin vermeyeceğiz. Batman'ın eski günlere dönmesini isteyen çok sayıda nifak var. Bunların başında BDP geliyor. Gültan Kışanak, partimizi hedef göstererek, yaklaşan seçimlerde gerginliği tırmandırarak siyasi bir rant ve çıkar elde edebilir miyiz diyerek ortamı durmadan geriyor. Bu olayın bizimle ve partimizle hiçbir alakası yoktur. Olay kasıtlı şekilde çarpıtılıyor. Bu konuda emniyet baskı altına alınarak yönlendirilmeye çalışılıyor. Daha önce parti binalarımıza onlarca defa saldırı yapıldı. Bize yakın derneklere, parti üyelerimizin evlerine, araçlarına, yöneticilerimizin iş yerlerine onlarca defa saldırı yapıldı. Hiçbirinde en küçük bir kanunsuz hareket yapmadık. Gerginlik olmasın, yeniden 1990'lı yıllara geri dönülmesin diye. Kürdü Kürde kırdırma hayali görenler bu hayalden uyansınlar. Bizim bu tavrımız halen devam ediyor."

Bölgede yeniden PKK -Hizbullah çatışması çıkarmak isteyen karanlık mihrakların devreye girmiş olabileceğini belirten Yapıcıoğlu, "Özellikle bilinçli bir şekilde bu provakatif ortama bizi çekmeye çalışanlar başarılı olamayınca ya kendileri böyle bir şey tertipledi ya da bölgeyi karıştırmak, yeniden bir PKK-Hizbullah çatışması çıkarmak isteyen karanlık mihraklar bu bulanık ortamdan istifade ederek devreye girdiler. 'Acaba buradan bir çatışma ortamı kurtarabilir miyiz' diye böyle bir olay yaptılar. Ancak bundan daha vahimi, çok daha fazla kişinin ölümüne kapı aralayacak tavır ve davranışlardan kaçınması gereken bir partinin yöneticileri bu basiretsizliği gösteriyor. Partimizi açıkça hedef gösteriyorlar" diye konuştu.

Gözünü kan bürümüş

Yapıcıoğlu, şöyle devam etti: "Gültan Kışanak, 'Özcan Temel'in kanı HÜDA PAR'ın üzerine sıçramıştır' diyor. Kışanak'ın gördüğü kan bizim üzerimize sıçrayan kan değildir. Gözünü kan bürümüştür, kendi gözündeki kandır. O yüzden baktığında kan görüyor. Bizim üzerimizde kan yoktur. Biraz daha sorumlu davranıp, biraz daha aklıselim hareket etmelerini beklemek hakkımızdır. Fakat geçmişlerine baktığımızda bire bir beklentinin boş olduğunu görüyoruz. BDP ilk başta partimizi görmezden geldi, küçük gördü. Yapılan açıklamaya da bakarsanız ismimizi bile anmıyor, 'Bu grubun başkanı Başbakan ile görüşmüştür' diyor. Bu kadar çirkin sözlerin çıktığı bir ağızdan adımızın çıkmaması bizi sevindirmiştir. Taban kaybettiklerini gördükleri andan itibaren paniklemeye başladılar."

Batman'ın Merkez Petrol Mahallesi Diyar Caddesi'nde iki gün önce meydana gelen silahlı saldırıda 26 yaşındaki Özcan Temel hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı.