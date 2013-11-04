Batman'da yine Hizbullah cinayeti mi?

1990'lı yıllarda çok sayıda Hizbullah cinayetine sahne olan Batman'da yine Hizbullah saldırısı tartışması yaşanıyor. Özgür Gündem gazetesi, Hizbullah'ın partisi olarak bilinen HÜDA-PAR'a bağlı bir grubun halkın üzerine ateş açtığını öne sürdü. Olayda, Özcan Temel adlı yurttaş yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. DTK, BDP ve HDP eş başkanları, "saldırının, Erdoğan’ın HÜDA-PAR ile yaptığı görüşmenin akabinde yaşandığını" belirterek, "Tasarlanmış siyasi bir cinayet" görüşünü dile getirdiler.

Özgür Gündem'in haberine göre, Batman'da HÜDA-PAR’a bağlı bir grup halkı silahlarla taradı. Özgür Gündem'in haberi, özetle şöyle:

"Hizbullah eliyle devletin yüzlerce faili meçhul cinayet gerçekleştirdiği Batman'da, önceki gece yeni bir siyasi cinayet daha gerçekleşti. Kürt yurtseverlerin yoğunlukta yaşadığı Petrol Mahallesi’nde, Hizbullah bağlantılı HÜDA-PAR’a bağlı olduğu belirtilen bir grup, kalaşnikof silahlarla rastgele halkı taradı. Çoğunluğu BDP’li gençlerin oluşturduğu topluluğa açılan ateş sonucu, 2 çocuk babası Özcan Temel isimli yurttaş olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırıda Mert Kasar, Mehmet Aras, Mazlum Biçen, Samer Kurt ile iki kadın çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan Mert Kasar’ın durumunun ağır olduğu belirtilirken, yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırının ardından HÜDA-PAR üyeleri olay yerinden kaçarken, mahalleli gençler ise sokaklara çıkarak sloganlar eşliğinde saldırıyı protesto etti."

‘HÜDA-PAR saldırdı’

Olayın görgü tanıklarından Sedat Kaya, iki gün önce Petrol Mahallesi’nde BDP’nin seçim çalışmasını yürüttüklerini belirterek, HÜDA-PAR yöneticileri ve çalışanlarının kendilerine tepki gösterdiğini söyledi. Yaşanan tartışmanın ardından akşam saatlerinde HÜDA-PAR çalışanları ve yöneticilerinin kalaşnikof silahlarla üzerlerine ve rastgele ateş açtığını anlatan Kaya, 'HÜDA-PAR çalışanları ve yöneticileri bizim arkadaşları tehdit ederek, çalışmalarına izin vermedi. Kadın ve çocuk demeden bizim üzerimize ateş açtılar. Polisler onları gördüğü halde hiçbir müdahalede bulunmadı' dedi. HÜDA-PAR çalışanları ve yöneticileri tekbir atarak kendilerine saldırdığını da dile getiren Kaya, 'Allah partisiyiz. Allah adına çalışıyoruz' diyorlar. Bir de kalkıp silahlarla bize saldırıyorlar. Yine sokakları 1990’lı yıllara çeviriyorlar. Biz onların saldırıları karşısında sessiz durmayacağız. Artık biz 1990’lı yıllardaki Kürtler değiliz' diye konuştu.

HÜDA-PAR: Bizimle alakası yok

Temel’in cenazesi Diyarbakır'da yapılan otopsinin ardından götürüldüğü Batman'da binlerce kişi tarafından karşılandı. Temel’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Petrol Mahallesi Mezarlığı’nda 'Şehid namirin' sloganları ile toprağa verildi.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan HÜDA-PAR Batman İl Başkanı Dr. Aydın Gök, olayın HÜDA-PAR’la bir alakasının olmadığını iddia ederek, “Yetkililer olayı aydınlatmalıdır” dedi.

Kışanak: Saldırı siyasi cinayet

Saldırıyla ilgili konuşan BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, saldırının özel tasarlanmış bir cinayet olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Saldırı, hem Rojava’daki gelişmelerle, hem Ortadoğu’daki gelişmelerle ve Kürt halkının özgürlük arayışıyla yakından ilgili. Barış süreciyle çok yakından ilgili bir cinayet. Siyasi bir cinayet, bilerek tasarlanmış ve halk tahrik edilmiş. O da yetmemiş mahalleye silahla girilmiş. Bu konuda üzerinde durmamız gereken birkaç nokta var. Bunlardan birincisi HÜDA-PAR ile bir hafta önce Başbakan Erdoğan 1.5 saatlik bir görüşme yaptı. Yani Başbakan elinde silah olan bir partiyle görüşmüştür. HÜDA-PAR’ın bildirilerini silah zoruyla mahallede dağıtmak için cinayet işlemişler. HÜDA- PAR ile doğrudan bağı var. Öyle dolaylı filan değil.”

'Kürtleri yine birbiriyle çatıştırmak istiyorlar'

DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk ve HDK Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü, saldırının AKP ile HÜDA-PAR arasında geçen hafta yapılan görüşme sonrasına denk gelmesine dikkat çekti. Saldırıyı kınayan Ahmet Türk, geçmişte yaşanan Hizbul-Kontra saldırılarını hatırlatarak, birilerinin geçmişte yaşanan olayları yeniden devreye sokmak istediğini belirtti. Saldırının demokratik çözüm sürecinden bağımsız ele alınamayacağını vurgulayan Türk, 'Kürtleri statüsüz bırakmak isteyen güçler, yine Kürtleri birbiri ile çatıştırarak Ortadoğu’da bir aktör olmasını engellemek istiyorlar' dedi. Tüm Kürtlerin geçmişten dersler çıkarması gerektiğini belirten Türk, duyarlılık ve sağduyu çağrısı yaptı.

Ertuğrul Kürkçü de, saldırının Erdoğan’ın bölge gezisi sonrası gelişmesinin dikkat çekici olduğunu ifade ederek, 'Hükümet katillerin açığa çıkarılması ile doğrudan doğruya ilgilenmediği takdirde, cinayete ortak olacaktır' diye konuştu.

İLKHA muhabirleri gözaltına alındı

Özcan Temel’in yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili olarak başlatılan operasyon kapsamında İlke Haber Ajansı (İLKHA) muhabirleri Fatih Akgül ve Yasir Oğuz gözaltına alındı. Akgül ve Oğuz’un saldırı anının görüntü ve video kayıtlarını ellerinde bulundurdukları iddiasıyla gözaltına alındığı ve saldırı anında orada bulundukları belirtildi. Öte yandan Özcan Temel’in vurulduğu yerde etrafa rastgele saçılmış HÜDA-PAR bildiri ve broşürleri dikkat çekti."