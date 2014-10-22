Hüda-Par'dan PKK'ya karşı 'nefsi müdafaa' çağrısı

Hüda-Par üyesi Fethi Yalçın'ın Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Hüda-Par Bingöl İl Başkanı Hamdullah Tasalı, "Bütün kardeşlerimize çağrıda bulunuyoruz. Herkes kendi güvenliğini alsın, kendi nefsi müdafaasını yapsın" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Hüda Par Bingöl İl Başkanı Hamdullah Tasalı, öldürülen Fethi Yalçın'ın daha önce PKK 'lılar tarafından tehdit edildiğini belirterek, tehdit nedeninin ise Hüda-Par'lı olmasının yeterli olduğunu söyledi. Partilerinin "çeteler tarafından açık bir şekilde her gün ölüme tehdit edildiğini" ileri süren Tasalı, "Bunu yetkililer de görüyor, devlet de görüyor. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu olayın faillerinin biran önce hukuk önüne çıkarılmasını istiyoruz. Biz sizin mikrofonlarınızın aracılığıyla bütün kardeşlerimize çağrıda bulunuyoruz. Herkes kendi güvenliğini alsın, kendi nefsi müdafaasını yapsın. Mensubu olduğumuz din bize bunu emre ediyor. Dinimiz bize saldıranlara karşılık kendini müdafaa hakkı veriyor. Bize eğer yaşam hakkı tanınmazsa, bize eğer siyaset yapma hakkı tanınmazsa, biz de bu saldırganlara onların anladığı dilde cevap vermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Amerika'dan talimat mı aldı?

HDP'li siyasetçileri eleştiren Tasalı, "Bölgemizde siyaset yapan kimi unsurlar, özellikle açıkça söylüyorum HDP'li milletvekilleri PKK'lılarla kol kola, el ele silahlı çetelerle birlikte, hatta onları tahrik ederek onlar üzerinde baskı unsuru kurarak sindirmeye çalışıyor. Siyasetçi, çetelerle, vandallarla, vahşilerle kol kola pozlar verirse halkı kendinden olmayan insanları tehdit ederse, bu sanırım bütün bir toplum için faciadır. Siyasetçi ateşe körükle gitmez, su dökmesi gerekir. Ama maalesef Amerika ziyaretinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Amerika'dan talimat alırcasına 'her yer Kobani olacak, gün bugündür kimin elinden ne gelirse bunu ortaya koymalı' çağrısıyla tabanını, taraftarlarını, partililerini sokaklara çağırmıştır. Baskıyla, zulümle öldürmekle hiçbir düşünceyi topluma dayatamazsınız. Bu yanlış düşünceden biran önce vazgeçilmeli. Barışsa barış, demokrasiyse demokrasi bunun çabasını yürütmeliyiz" dedi.

Bize yönelik silahlar susmadı

Son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen saldırılara değinen Tasalı, "Zaten son iki yıldır eğer bu vahşetlere tepki koyabilseydik, hukuk önünde bunları yargılayabilseydik, bugün bu durumlara gelmezdik. Ama maalesef suçu ve suçluyu teşvik ettik. Yargılamadık, hukuk önüne çıkaramadık. Dolayısıyla onlarda şımardılar. Bunlar barışın konuşulduğu zamanda oluyor, çözüm sürecinin konuşulduğu zamanda oluyor. Çözüm sürecinde hani silahlar susacaktı? Maalesef bize yönelik silahlar hiçbir zaman susmadı" dedi.

Hatip Dicle: Kardeşi HDP ilçe yöneticisi

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Hatip Dicle, Karlıova'da Hüda-Par üyesinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından bu akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaptı. Dicle, açıklamasında şöyle dedi:

"AKP Hükümetinin yanlış politikaları sonucu 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında meydana gelen ve birçok yerleşim merkezini yangın yerine çeviren olayların esas olarak Sayın Öcalan'ın müdahaleleri ile sona erdiği tüm kamuoyunun malumudur. O acılı günlerden itibaren bazı medya organlarının PKK - Hizbullah çatışması olarak körüklediği olayların yeni bir karanlık eylemler sürecine yol açmaması için çözüm sürecinin ilerletilmesinden yana tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin tavırlarını takdirle karşılamaktayız. Gerek Sayın Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mesajlar, gerekse KCK yönetiminden alınan mesajlar, 'KCK'nın, Hüda-Par'ı hedef alan ve onu IŞİD çeteleriyle aynı kefeye koyan politikalarının olmadığı' yönündeyken, DTK, Diyarbakır'da ki tüm sivil toplum örgütlerinin de devre de olduğu bir ortamda Hüda-Par ile dolaylı ve direk diyalog sürdürürken halen bazı saldırı ve ölüm haberlerinin alınması ciddi bir kuşku kaynağıdır. Bu sabah Hüda Par üyesi Fethi Yalçın'ın Karlıova'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi ve Yalçın'ın bir kardeşinin de HDP ilçe yöneticisi olması kontrolü veya karanlık güçlerin provokasyon amaçlı devrede olduğunu dair endişelerimizi artırmıştır. Yaşamını yitiren Fethi Yalçın'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu kritik süreçte çözüm umudunu zedeleyen her türlü şiddeti kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."