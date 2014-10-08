Hüda-Par: Devletin olmadığı yerde vatandaş kendi önlemini alır

Hüda-Par Sözcüsü Sait Şahin, PKK’nın Türkiye’yi Suriye zeminine çekmek istediğini iddia ederek, "Topyekûn saldırının olduğu yerde kendini korumak da topyekûn çatışma oluyor" diye konuştu.

Ayşe Karabat'ın Al Jazeera'deki röportajında, Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Sait Şahin, IŞİD karşıtı gösterilerde yaşanan can kayıplarını değerlendirdi.

Uzun bir süredir saldırı altında olduklarını belirten Şahin, bu saldırıların son zamanlarda Kobanê neden gösterilerek yoğunlaştığını iddia etti:

“PKK birkaç hesabı bir arada görmek istiyor. Kobanê üzerinden kirli bir operasyon yapılıyor. Hem Hüda-Par gibi İslami yapılar hedef alınıyor, hem de Türkiye’yi Kobanê’ye askeri destek vermeye zorlamak istiyor. Türkiye’yi Suriye zeminine çekmek istiyorlar. Bir de barış sürecini Kobanê’ye bağlıyor ve çözüm süreci biter diye işaret fişekleri göndermeye çalışıyorlar.”

'Devleti uyardık, gözlerini kapattı'

7 Ekim 2014 Salı günü yapılan IŞİD’i protesto eylemlerinde 18 kişi yaşamını yitirdi. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam etmekle birlikte görgü tanıklarının ifadelerine göre, ölümlerin bir kısmı Hüda-Par ve HPG üyelerinin çatışmaları nedeniyle gerçekleşti. Şahin, ölenlerin dördünün kendi üyeleri olduğunu kesin olarak tespit ettiklerini söyledi.



Şahin, Hüda-Par’ın güvenlik güçlerini göreve çağırmak yerine nefsi müdafaa çağrısı yapmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu; geçmişte kendilerine yönelik saldırılarla ilgili devlete sorumluluklarını hatırlattıklarını ancak devletin gözünü kapadığını öne sürdü:

“Devlet bölgeyi PKK’ya teslim etti. Bu devlet boşluğunda PKK burayı haraca bağlamış, kendi mahkemelerini kurmuş. Bölgede hâkim pozisyondalar. Partimiz saldırıya uğradığında kimse saatler boyu müdahale etmiyor. Ciddi bir açıklama yapılmıyor. Biz devlete sorumluluklarını hatırlatıyoruz ama devlet kendi sorumluluklarını yerine getirmediği yerde, güvenlik güçleri vatandaşların güvenliği sağlanmadığı yerde nefsi müdafaa tedbirini almalarını elbette söyleriz. Kendilerini işyerlerini, partilerini, evlerini koruma amaçlı tedbirlerini almalılar. Devletin olmadığı yerde vatandaş kendi önlemini alır. Devlet sorumluluğunu yerine getirecek. Vatandaşın bununla yüz yüze getirilmemesi lazım.”

'IŞİD zulümlerin sonucu ortaya çıktı'

Şahin de 'Kobanê bir tek IŞİD mağduru değil', diyerek Kobanê'nin PYD mağduru olduğunu da öne sürdü. PYD baskısı nedeniyle liberal, solcu, demokrat grupların da Kobanê’yi boşaltmak zorunda kaldığını söyledi.

Hüda-Par Sözcüsü, IŞİD’in eylemlerini insani bulmadıklarını vurguladı ve “Aşırılıklarını eleştiriyoruz ancak IŞİD’i değerlendirirken, ortaya çıkış nedenleri de iyi araştırılmalı. İslam dünyasına yönelik zulümlerin bir sonucu olduğu o zulümler devam ettiği sürece yeni yapıların ortaya çıkacağı da unutulmamalı" dedi.