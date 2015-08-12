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Hüda Kaya'dan muhafazakâr medyaya: Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz!

'80 yaşındaki yaşlı kadının evinin bombalanmasıyla ilgili nasıl yalan haber yaparsınız'

12 Ağustos 2015 16:59

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, iktidara yakın medyanın "yalan ve ahlaksızlıklarını gördükçe" insanlığından utandığını söyledi.

HDP'nin Zergele Köyü'ne gönderdiği heyette de yer alan Kaya, "28 Şubat medyası, o günlerde bizler için harfi harfine neyi çarpıttıysa, nasıl iftira attıysa, bugün onların yaptıklarının çok daha aşağılığını muhafazakâr merkez medyası yapıyor" dedi. 

Yasin Kılıç'ın CİHAN'da yer alan haberine göre, Kaya, TSK'nın bombaladığı Zergele Köyü'ne atıfta bulunarak, "80 yaşındaki yaşlı kadının evini bombaladığınızda nasıl ‘O evde uyuşturucu deposu vardı, o ev örgütün hazinesiydi. HDP vekilleri de bu algıyı, bu bilgiyi manipüle etmek için oraya gönderildi' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

 

Hüda Kaya'nın açıklamaları şöyle:

28 Şubat medyası, o günlerde bizler için harfi harfine neyi çarpıttıysa, nasıl iftira attıysa, bugün onların yaptıklarının çok daha aşağılığını muhafazakâr merkez medyası yapıyor. Kendilerini abdestli ve namazlı diye tanımlayanlar hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz, hiç mi utanmıyorsunuz? Abdestinizle, kıldığınızı iddia ettiğiniz namazlarınızla nasıl bu denli bir çarpıtma, yalan, iftiraya başvuruyorsunuz? 80 yaşındaki yaşlı kadının evini bombaladığınızda nasıl ‘O evde uyuşturucu deposu vardı, o ev örgütün hazinesiydi. HDP vekilleri de bu algıyı, bu bilgiyi manipüle etmek için oraya gönderildi' diyorsunuz. Karşılaştığım bu yalanlarla, ben insanlığımdan utanıyorum. Eğer inanıyorlarsa Allah ‘öldürmeyin' diyor; öldürüyorlar. ‘Çalmayın' diyor çalıyorlar. ‘Yalan söylemeyin' diyor, yalan söylüyorlar. ‘İftira etmeyin' diyor, iftira ediyorlar. Allah aşkına siz hangi Allah'a inanıyorsunuz? Siz hangi dinin insanlarısınız? Vicdanların köreldiği, insanlıktan çıkıldığı bir din olabilir mi? Halbuki benim inandığım Âlemlerin Rabbi ve bütün ırkların, bütün inançların, bütün renklerin rabbi olan Allah önce insan olunması gerektiğini söylüyor. Yalan ve iftira ile halklarımızın zihinlerine tecavüz edenleri önce insan olmaya davet ediyorum.

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