Hubble Uzay Teleskobu'ndan önemli bir keşif



ABD'nin Baltimore kentindeki Uzay Teleskop Bilim Enstitüsü'nün (STScI) açıklamasına göre, Hubble Uzay Teleskobu ile dünyadan yaklaşık 13,4 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksi görüntülendi. Yeni galaksiye "GN-z11" ismi verildi.

"GN-z11" galaksisinin evrenin doğumundan sadece 400 milyon ışık yılı sonra oluştuğu tahmin ediliyor. Evrenin yaklaşık 13,8 milyar ışık yılı yaşında olduğu varsayılıyor. Işığın bir yılda boşlukta aldığı mesafeye ise ışık yılı deniyor.

'Zamanda geriye doğru adım attık'

Araştırma ekibinin başkanı, Yale Üniversitesi uzmanı Pascal Oesch, "Hubble ile zamanda geriye doğru tahmin edebildiğimizden daha büyük bir adım attık. Evren henüz şimdiki yaşının yüzde 3'üne ulaştığında GN-z11'in durumunu görüyoruz" dedi.

'Evrenin çocukluk yıllarına ait'

Evrenin "çocukluk yıllarına" ait GN-z11 galaksisi, Güneş Sistemi'nin de içinde yer aldığı Samanyolu galaksisinden 25 kat daha küçük. Samanyolu'ndaki yıldız sayısının yalnızca yüzde 1'ine sahip. Buna karşılık daha parlak ve daha hızlı büyüyor. Yıldız sayısı, Samanyolu'na kıyasla 20 kat daha hızlı artıyor.

Evrenin doğuşu sonrası etkileyici oluşum

Yeni galaksiyi bulan ekipten, Kaliforniya Üniversitesi uzmanı Garth Illingworth, keşfin evrenin oluşumuna ilişkin araştırmalara yeni veriler sunduğunu söyledi. Illingworth, "Evrenin ve ilk yıldızların oluşumundan 200 – 300 milyon yıl sonra böylesine kitle yoğun bir galaksinin ortaya çıkmış olması çok etkileyici" dedi.