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Bilim / Teknoloji

Hubble gözlerini 'mavi gezegen'in üzerine dikti

Vulpecula takımyıldızında yer alan HD 189733b gezegeni, gökbilimcilerin yakından gözlemlediği kozmik nesnelerden biri haline geldi

12 Temmuz 2013 19:30

Dünya’da 63 ışık yılı uzaklıkta bulunan HD 189733b gezegeni, Hubble Uzay Teleskobu’nun yakın takibine girmiş durumda. Yıldızın etrafındaki dönüşünü 2,2 günde tamamlayan gezegenin Dünya ile tek bir benzerliği bulunuyor, o da mavi olması.
 
Vulpecula (küçük tilki) takımyıldızında yer alan HD 189733b gezegeni, gökbilimcilerin yakından gözlemlediği kozmik nesnelerden biri haline geldi. Gezegen üzerinde yapılan ilk araştırmalar, HD 189733b’nin atmosferinin bulutlarla kaplı olduğunu göstermişti.

Hubble’ın gezegenden yansıyan ışıkları yakalayan spektrografı, ‘geçiş yapan bir gezegen’ olan HD 189733b hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağladı. Yıldızının önünden ve arkasından dolanan gezegen, sebep olduğu Güneş tutulmaları sayesinde önemli bilimsel bilgiler sundu.

HD 189733b, yıldızının arkasından geçtiği zaman, Hubble teleskobuna düşen ışınlar elektromanyetik spektrumunda maviyi işaret etti.

Gaz devi olan HD 189733b, yıldızına olan yakınlığından dolayı sıvı halde su bulunduramayacak kadar sıcak. Ancak gezegenin atmosferinde mavi rengi yayacak başka moleküller yer alıyor. Gökbilimciler, HD 189733b’nin bulutlarının sıvı gazdan oluştuğunu düşünüyor.


'Mavi'nin sırrı ne?


İngiltere’nin Exeter Üniversitesi’nde gökbilimci olan Frederic Pont, Discovery News’e yaptığı açıklamada, “Mavi rengin silikat bulutlardan ve sodyum atomlarının emilmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Pont, “Diğer faktörler, duman gibi fotokimyasal aerosoller veya atomlar ve sodyum dışındaki moleküllerin gerçekleştirdiği soğurma olabilir... Ancak bunlar öne çıkan olasılıklar değil” dedi.

Bir yüzü sürekli yıldızına bakan, diğer yüzü ise sürekli karanlıkra olan HD 189733b, saatte 7000 km hıza ulaşan rüzgarlara tanık olabilir.

ABD’nin California Teknoloji Üniversitesi’nden gökbilimci Heather Knutson, “Bu gezegenin var olabilecek en Dünya dışı gezegenlerden biri olduğunu düşünüyorum... Açıkçası HD 189733b’yi görebilseydik, alışık olduğumuz hiçbir şeyle karşılaştırma yapamazdık. Oldukça ilginç bir keşif” dedi.

Mavi gezegen HD 189733b hakkındaki araştırma, Astrophysical Journal Letters dergsinin 1 Ağustos’ta yayımlanacak sayısında yer alacak.

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