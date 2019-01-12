Huawei, Polonya'da casusluk şüphesiyle tutuklanan çalışanını kovdu

Çinli teknoloji şirketi Huawei, Polonyalı yetkililer tarafından casusluk şüphesiyle tutuklanan personelinin sözleşmesini feshetti.

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Geçen hafta, Polonya devlet televizyonu, Huawei şirketinin Polonya ofisinde çalışan bir personel ile Polonya İçgüvenlik Ajansı'nın (ABW) eski bir üst düzey çalışanının Çin için casusuluk yaptıkları şüphesiyle tutuklandıklarını bildirmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Polonya'daki Huawei ofisinin bir çalışanı olan Wang Weijing, Polonya yasalarını ihlal ettiği için kişisel nedenlerle gözaltına alındı. Bu olayın Huawei'in uluslararası itibarına olumsuz bir etkisi oldu" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Huawei, şirketin iş sözleşmeleriyle ilgili iç tüzüğe dayanarak, Wang Weijin ile olan iş sözleşmesini derhal sonlandırmaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Çalışanlara yönelik uyarının da bulunduğu açıklamda Huawei'in faaliyet gösterdiği ülkelerin norm ve yasalarına uyduğu ve tüm çalışanlarından da ilgili yasa ve yönetmeliklere uymalarını istediği vurgulandı.

Huawei, Batı'da neden kaygı yaratıyor?

Bazı Batılı hükümetler Çin'in 5G cep telefonu teknolojisi ve diğer iletişim ağlarına Huawei vasıtasıyla erişerek casusluk faaliyetlerinin kapsamını genişletebileceğinden kaygı duyuyor. Huawei' ise Çin hükümetin kontrolünde bir şirket olmadığında ısrarlı.

ABD Kongresi üyeleri şirketi defalarca Amerikan ulusal güvenliği açısından tehdit teşkil etmekle suçladı.

Japon hükümeti Huawei ve ZTE ürünlerinin resmi dairelerde kullanımını yasaklaması bekleniyor. Daha önce Yeni Zelanda ve Avustralya aynı yönde yasaklama kararları almışlardı.