Huawei Mate 30 Pro'nun fiyatı belli oldu

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin Google servisleri olmadan piyasaya sürdüğü Huawei Mate 30 Pro'nun Türkiye'de piyasaya çıkacağı tarih ve Türkiye fiyatı belli oldu.

Huawei'nin son amiral gemisi modeli Mate 30 Pro'nun 5 Şubat 2020'de Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı. Aynı açıklamada cihazın fiyatı 8 bin 999 TL olarak açıklandı.

Mate 30 Pro'nun özellikleri

Mate 30 Pro, 6.53 inç boyutunda, 2K+ çözünürlüğünde ve 18.5:9 formatında çentikli OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 409 ppi değerinde piksel yoğunluğu sunan model, piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Kirin 990’dan güç alıyor.



Kirin 990, 2 adet 2.86 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine, 2 adet 2.36 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine ve 4 adet 1.95 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

8 GB RAM ile gelen model, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Telefonun ana kamerası, 40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip.



8 Megapiksel telefoto kamera ve 40 Megapiksel ultra geniş açı kameranın diyafram değerleri ise f/2.4 ve f/1.8 şeklinde.



Telefoto lens, 3 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor. 3D ToF kamera ile birlikte de telefonun kamerası, 3 boyutlu tarama yapabiliyor.



Cihazın ön kısmında ise kullanıcıları 32 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 3D ToF kamera olmak üzere çift kamera karşılıyor.



Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunan telefonda IP68 sertifikası da mevcut. IP68 ile birlikte telefon, 2 metre derinlikte yarım saate kadar dayanıklılık sunabiliyor.



Huawei Mate 30 Pro’nun 256 GB’lık versiyonu 1099 euro’luk fiyat etiketine sahip. 5G uyumlu Mate 30 Pro’nun fiyat etiketi ise 1199 euro



158.1 x 73.1 x 8.8 mm ölçülerine sahip olan telefonun ağırlığı ise 198 gram.