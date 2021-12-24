Huawei ilk elektrikli aracını tanıttı

Daha çok telekomünikasyon ürünleri ve akıllı telefonlarıyla bilinen Çinli teknoloji devi Huawei, ilk elektrikli otomobil modelini görücüye çıkardı. HarmonyOS işletim sistemiyle çalışacak olan 'Aito M5' modelinde teslimatlar Şubat 2022'de başlayacak.

Otomobilin fiyatı 250 bin yuandan (39 bin dolar) başlıyor. Bu rakam 280 bin 752 yuandan başlayan Tesla'nın Y modelinden daha düşük.

Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO'su Richard Yu, Aito M5'in menzilinin Model Y'ye göre daha uzun olduğunu ve daha fazla güç sunduğunu söyledi. Araç, bataryasının bitmesi gibi durumlarda menzilini uzatmak için fosil yakıt deposuna da sahip.