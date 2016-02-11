HTC'nin yeni modeli hangi özelliklerle gelecek?

Lansman tarihinin Nisan ayında yapılması beklenen HTC One M10, 4 GB RAM, 32 GB dâhili depolama 5.2 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak.

HTC'nin tanıtım tarihini LG ve Samsung’tan sonra yapması bekleniyor. HTC One M10, 2015 yılının sonlarında tanıtılan One A9 modeline kıyasla biraz daha inceltilmiş çerçevelere sahip olacak.

Shifdelete’nin haberi göre, Qualcomm’un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 820 kullanacak olan HTC One M10 ayrıca Adreno 530 grafik birimine sahip olacak. Micro SD kart destekli 32 GB ROM’a sahip olacak olan telefon 4 GB RAM’le gelecek.5.2 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi beklenen telefon, genelde Full HD çözünürlüğü tercih ederken yeni amiral gemisi ile Quad HD çözünürlüğe terfi edecek. M10’un ana kamerası 12 megapiksel.