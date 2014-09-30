HSYK seçimine katılacak adayların kesin listesi yayımlandı

YSK, 12 Ekim'de yapılacak HSYK seçiminde yarışacak adayların kesin listesini, ''www.ysk.gov.tr'' adresli internet sitesinden yayımladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) HSYK'nın 10 asıl 6 yedek üyesini belirlemek üzere 12 bin 520'si adli, bin 474'ü idari yargıdan olmak üzere 13 bin 994 hakim ve savcı oy kullanacak.

12 Ekim'deki seçimde adli yargıdan 7 asıl, 4 yedek üye, idari yargıdan 3 asıl 2 yedek üye belirlenecek. Üyeler 4 yıl görev yapacak.

Yargıda Birlik Platformu ile Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) desteklediği adaylarla seçime bağımsız girdiğini belirten adaylar olmak üzere, 48'i adli, 16'sı idari yargıdan 64 aday YSK'ya başvurmuştu.

Adaylık başvurularını değerlendiren YSK, müracaatlerin tamamının kabulüne karar vermişti. Ancak adaylardan Adana Cumhuriyet Savcısı Süleyman Bal, İzmir Cumhuriyet Savcısı Feridun Süzer ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş adaylıktan çekildi.

Buna göre, adli yargıdan 45, idari yargıdan ise 16 adayın başvuruları kabul edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre, kesinleştirilen aday listesi, ''www.ysk.gov.tr'' adresli internet sitesinden yayımlandı. Adaylıkları kesinleşenlerin, soyadları esas alınarak alfabetik sıraya göre oy pusulasındaki yerleri belirlendi ve söz konusu sitede özgeçmişlerine buna göre yer verildi.

Kesinleştirilen aday listeleri dikkate alınarak, oy pusulalarının adli ve idari yargı olarak ayrı ayrı basımına başlanacak.

Kesinleşen aday listesi çerçevesinde, adli yargıdaki 45 adayın 7'si, 16 kişilik idari yargı listesinin ise 2'si kadın.

Adli yargı aday listesi

Yaşar Akyıldız Ankara 4. Aile Mahkemesi Hakimi

Arif Alemdar, Yargıtay Savcısı

Turgay Ateş, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Murat Aydın, Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi

Mustafa Bağarkası, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Aydın Başar, Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi

Bilgin Başaran, HSYK Genel Sekreteri

İdris Berber, HSYK Tetkik Hakimi

Hüsnü Çalmuk, Kocaeli Hakimi

İsa Çelik, HSYK Kurul Başmüfettişi

İlker Çetin, Uşak Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Ahmet Çiçekli, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı

Cengiz Topel, Çiftcioğlu Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Süleyman Demirel, Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Mehmet Durgun, İstanbul Hakimi

Cihan Ergün, Uşak Cumhuriyet Savcısı

Orhan Gödel, Bakırköy Hakimi

Murat Gökçe, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı

Teoman Gökçe, HSYK Üyesi

Ayşe Neşe Gül, Ankara Hakimi

Mehmet Güven, Yargıtay Tetkik Hakimi

Necmettin Karabacakoğlu, Yargıtay Cumhuriyet SAvcısı

Mustafa Karadağ, Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi

Mehmet Kaya, Manisa Cumhuriyet Savcısı

Ramazan Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Leyla Köksal, Ankara 8. İş Mahkemesi Hakimi

Nuh Hüseyin Köse, İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi

Selahaddin Menteş, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

İbrahim Okur, HSYK 1. Daire Başkanı

Nesibe Özer, HSYK 2. Daire Başkanı

Ayşe Sarısı Pehlivan, İzmir 16. Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi

Yeşim Sayıldı, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi Hakimi

Alaettin Soylu, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı

Kemal Şahin, Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi Hakimi

Zeynep Şahin, Yargıtay Tetkik Hakimi

Berrin Lale Şenoymak, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi

İbrahim Fikri Talman, İstanbul Anadolu 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi

Ömür Topaç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Hayrettin Türe, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

Hasan Ünal, Yargıtay Tetkik Hakimi

Levent Ünsal, Yargıtay Tetkik Hakimi

Dursun Yalçınkaya, Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi

Metin Yandırmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı

Mehmet Yılmaz, HSYK Kurul Başmüfettişi

Bülent Yücetürk, Ankara Cumhuriyet Savcısı

İdari yargı listesi

Ahmet Berberoğlu, HSYK Üyesi

Ali Bilen, Danıştay Savcısı

Egemen Devrim Durmuş, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Cafer Ergen, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Cevdet Erkan, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

Mehmet Gökpınar, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

Berrin Karınca, Danıştay Savcısı

Saadettin Kocabaş, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Halil Koç, HSYK 1. Daire Üyesi

Selim Kurçenli, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Adil Memiş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı

Hasan Odabaşı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Tarık Özdirek, Manisa 1. İdare Mahkemesi Başkanı

Gönül Sayın, Ankar Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Mehmut Şen, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi

Muammer Önder, Danıştay Tetkik Hakimi