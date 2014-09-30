HSYK seçimine katılacak adayların kesin listesi yayımlandı

YSK, 12 Ekim'de yapılacak HSYK seçiminde yarışacak adayların kesin listesini, ''www.ysk.gov.tr'' adresli internet sitesinden yayımladı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) HSYK'nın 10 asıl 6 yedek üyesini belirlemek üzere 12 bin 520'si adli, bin 474'ü idari yargıdan olmak üzere 13 bin 994 hakim ve savcı oy kullanacak.
12 Ekim'deki seçimde adli yargıdan 7 asıl, 4 yedek üye, idari yargıdan 3 asıl 2 yedek üye belirlenecek. Üyeler 4 yıl görev yapacak.
Yargıda Birlik Platformu ile Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) desteklediği adaylarla seçime bağımsız girdiğini belirten adaylar olmak üzere, 48'i adli, 16'sı idari yargıdan 64 aday YSK'ya başvurmuştu.
Adaylık başvurularını değerlendiren YSK, müracaatlerin tamamının kabulüne karar vermişti. Ancak adaylardan Adana Cumhuriyet Savcısı Süleyman Bal, İzmir Cumhuriyet Savcısı Feridun Süzer ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş adaylıktan çekildi.
Buna göre, adli yargıdan 45, idari yargıdan ise 16 adayın başvuruları kabul edildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre, kesinleştirilen aday listesi, ''www.ysk.gov.tr'' adresli internet sitesinden yayımlandı. Adaylıkları kesinleşenlerin, soyadları esas alınarak alfabetik sıraya göre oy pusulasındaki yerleri belirlendi ve söz konusu sitede özgeçmişlerine buna göre yer verildi.
Kesinleştirilen aday listeleri dikkate alınarak, oy pusulalarının adli ve idari yargı olarak ayrı ayrı basımına başlanacak.
Kesinleşen aday listesi çerçevesinde, adli yargıdaki 45 adayın 7'si, 16 kişilik idari yargı listesinin ise 2'si kadın.
Adli yargı aday listesi
Yaşar Akyıldız Ankara 4. Aile Mahkemesi Hakimi
Arif Alemdar, Yargıtay Savcısı
Turgay Ateş, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Murat Aydın, Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
Mustafa Bağarkası, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Aydın Başar, Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
Bilgin Başaran, HSYK Genel Sekreteri
İdris Berber, HSYK Tetkik Hakimi
Hüsnü Çalmuk, Kocaeli Hakimi
İsa Çelik, HSYK Kurul Başmüfettişi
İlker Çetin, Uşak Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Ahmet Çiçekli, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı
Cengiz Topel, Çiftcioğlu Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Süleyman Demirel, Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Mehmet Durgun, İstanbul Hakimi
Cihan Ergün, Uşak Cumhuriyet Savcısı
Orhan Gödel, Bakırköy Hakimi
Murat Gökçe, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı
Teoman Gökçe, HSYK Üyesi
Ayşe Neşe Gül, Ankara Hakimi
Mehmet Güven, Yargıtay Tetkik Hakimi
Necmettin Karabacakoğlu, Yargıtay Cumhuriyet SAvcısı
Mustafa Karadağ, Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi
Mehmet Kaya, Manisa Cumhuriyet Savcısı
Ramazan Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Leyla Köksal, Ankara 8. İş Mahkemesi Hakimi
Nuh Hüseyin Köse, İstanbul Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
Selahaddin Menteş, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
İbrahim Okur, HSYK 1. Daire Başkanı
Nesibe Özer, HSYK 2. Daire Başkanı
Ayşe Sarısı Pehlivan, İzmir 16. Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi
Yeşim Sayıldı, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi Hakimi
Alaettin Soylu, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı
Kemal Şahin, Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi Hakimi
Zeynep Şahin, Yargıtay Tetkik Hakimi
Berrin Lale Şenoymak, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
İbrahim Fikri Talman, İstanbul Anadolu 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
Ömür Topaç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Hayrettin Türe, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Hasan Ünal, Yargıtay Tetkik Hakimi
Levent Ünsal, Yargıtay Tetkik Hakimi
Dursun Yalçınkaya, Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi
Metin Yandırmaz, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Yılmaz, HSYK Kurul Başmüfettişi
Bülent Yücetürk, Ankara Cumhuriyet Savcısı
İdari yargı listesi
Ahmet Berberoğlu, HSYK Üyesi
Ali Bilen, Danıştay Savcısı
Egemen Devrim Durmuş, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Cafer Ergen, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Cevdet Erkan, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
Mehmet Gökpınar, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
Berrin Karınca, Danıştay Savcısı
Saadettin Kocabaş, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Halil Koç, HSYK 1. Daire Üyesi
Selim Kurçenli, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Adil Memiş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı
Hasan Odabaşı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Tarık Özdirek, Manisa 1. İdare Mahkemesi Başkanı
Gönül Sayın, Ankar Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Mehmut Şen, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
Muammer Önder, Danıştay Tetkik Hakimi