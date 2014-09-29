Danıştay'ın HSYK üyeleri belli oldu

Danıştay Büyük Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine 13. Daire Üyesi Taci Bayhan ve İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Şaban Işık seçildi.

Danıştay Büyük Genel Kurulu, bugün toplanarak HSYK üyeleri için seçim yaptı.

Seçimde, üyeler Taci Bayhan, Şaban Işık, Emin Sınmaz, Mustafa Gökçek, Gürsel Mekik ve Hasan Turgut yarıştı. Daha önce aday olan HSYK Üyesi Ziya Özcan bugün adaylıktan çekildi.

AA’dan Aylin Sırıklı’nın haberine göre, seçim sonucunda, 13. Daire Üyesi Taci Bayhan 83, İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi Şaban Işık 78 oy alarak HSYK'nın asıl, 12. Daire Üyesi Hasan Turgut 67, 6. Daire Üyesi Emin Sınmaz 65 oyla yedek üyeleri oldu. Diğer adaylar İdari Dava Daireleri Kurulu Üyeleri Mustafa Gökçek 50 ve Gürsel Mekik 20 oyda kaldı.

HSYK'nın Danıştay kontenjanından gelen 2 asıl 2 yedek üyesinin görev süresi 18 Ekim'de sona eriyor.

Taci Bayhan kimdir?

Taci Bayhan, 1 Ocak 1953 tarihinde Kurtalan, Siirt'te doğdu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

Çalışma yaşamına 24 Ocak 1977 tarihinde Türkiye Öğretmenler Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1979 yılında İmar ve İskan Bakanlığı (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı; aynı Bakanlıkta 1985 yılında Müfettiş, 1988 yılında ise Başmüfettiş oldu. 1987–1990 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bayhan, 1990–1997 yılları arasında da Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptı.

28 Temmuz 1997 tarihinde Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne atanan Bayhan, bu görevini 28 Haziran 2005 tarihine kadar sürdürdü. 28 Haziran 2005 tarihinde kendi isteği ile Başbakanlık Müşavirliği görevine atanan Bayhan, 23 Eylül 2005 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay Üyeliğine seçildi. Danıştay Dördüncü Daire Üyesi olarak yüksek yargıçlık mesleğine başlayan Bayhan, 7 Haziran 2006-4 Ocak 2010 yılları arasında Danıştay Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Halen Danıştay 13. daire üyesi olan Bayhan, evli ve iki çocuk babası.