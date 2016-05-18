HSYK, "MHP'de kongre yapılsın" diyen hâkim hakkında inceleme başlattı

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, (HSYK) MHP'nin şikayeti üzerine harekete geçti. Muhaliflerin başvurusu üzerine 'Kongre yapılmalı' kararı veren Ankara 2. İcra Hakimliği'ne inceleme başlatıldı.

MHP'de olağanüstü tüzük kurultayının toplanmasına ilişkin mahkemelik olan parti içi kavgada mesai saatinin dolmasına dakikalar kala muhaliflerin beklediği karar Ankara'da 2. İcra Mahkemesi'nden çıkmış, MHP'nin avukatı Yücel Bulut, "Hakimin kimliği partimizce çok iyi bilinmektedir. Hafta mesaisine dakikalar kala verdiği kararın hangi amaca hizmet ettiği tarafımızca çok iyi bilinmektedir" demişti