HSYK’da yapısında değişiklik yapılmasını öngören yasanın yürürlüğe girmesinin ardından görevleri sona eren 42 tetkik hâkimi ile 134 başmüfettiş ve müfettişin ataması yapıldı. HSYK Genel Sekreterliğine Bilgin Başaran atandı

HSYK Genel Kurulu, Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, toplantıda HSYK genel sekreterliği için genel kurulun belirlediği adaylardan Başaran'ı bu göreve getirdi.

HSYK'nın yapısını değiştiren 6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle mevcut Genel Sekreter Muzaffer Bayram'ın görevi sona ermişti.

Toplantıda, kanunun yürürlüğe girmesiyle görevleri sona eren 42 tetkik hakimi ile 134 başmüfettiş ve müfettişin de ataması yapıldı.

Bilgin Başaran kimdir?

25.02.1969 İstanbul Doğumlu, İstanbul, Silivri, Seymen Köyü nüfusuna kayıtlıdır.

1986 Silivri Lisesi Mezunu olup, 1986-1991 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gördü. Askerliğini 1992-1993 yıllarında Asteğmen olarak Milli Savunma Bakanlığı’nda tamamladı.

Mesleğe 25.10.1995 tarihinde Çaldıran Cumhuriyet Savcısı olarak başladı. 1997-2000 tarihinde Feke, 2000-2003 tarihleri arasında ise Vakfıkebir Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.

23.06.2003 tarihinde Adalet Müfettişi olarak atanıp, 02.02.2009 tarihinde de Adalet Başmüfettişi oldu.

03.03.2011 tarihinden itibaren Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.