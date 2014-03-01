HSYK’da 238 idari personel yeniden görevlendirildi

HSYK Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle görevi sona eren 270 idari personelden 238'i yeniden HSYK'da görevlendirildi.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapısını değiştiren kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte görevi sona eren 270 idari personelden 238’i yeniden Kurul’da görevlendirildi. Buna karşılık 31 kişi Adalet Bakanlığı ve Ankara’daki adliyelerde, 1 kişi ise kendi isteğiyle İzmir Bayındır’da görevlendirildi. 2010 anayasa değişikliğinin ardından yeni HSYK’daki idari personel AKP hükümeti döneminde görev başlamıştı. İdari personelin büyük bölümü de bakanlıktan geçen memurlardan oluşmuştu. Hâkim sınıfından olan tetkik hakimleri ve müfettişlerle ilgili olarak yeniden görevlendirmeyi ise HSYK Genel Kurulu yarın değerlendirecek. Kurul müfettişlerinin bir bölümünün kürsü hâkimi olarak atanabileceği belirtiliyor.

Genel sekreteri bakan atayacak

HSYK’nın yapısını değiştiren 6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle HSYK’nın seçilmiş üyeleri dışındaki yönetimi, Kurul müfettişleri, tetkik hâkimleri ve idari personelin görevleri sona erdi. Adalet Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, hâkim sınıfından 47, Teftiş Kurulunda 137, idari personel olarak 270 kişinin görevi sona erdi. Bekir Bozdağ, HSYK’ya 5 Genel sekreter yardımcısı ile Teftiş Kurulu Başkanı ve 3 başkan yardımcısının atamasını jet hızıyla 28 Şubat’ta yaptı. Genel sekreterlik için HSYK Genel Kurul, 10 gün içinde adaylarını belirleyecek ve HSYK Başkanı sıfatıyla Bozdağ sonraki 3 gün içinde bu adaylar arasından HSYK Genel Sekreteri’ni atayacak. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı iptal başvurusu üzerine alınacak olası bir iptal kararı geriye yürümeyeceği için HSYK’daki kanunla yapılan bu atamaları etkilemeyecek.