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Politika

HSYK Başkanvekili'nden Avrupa Yargı Kurulları Ağı'na: Sizi utandıracağız

ENJC, HSYK'nın gözlemciliğini askıya almaya hazırlanıyor

12 Ekim 2016 11:00

HSYK Başkanvekili ve 2. Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz, darbe girişimi sonrasında 'FETÖ'nün yargı ayağına ilişkin soruşturmalar kapsamında 3 bin 456 hâkim ve savcının meslekten ihracını gerekçe göstererek kurulun gözlemci statüsünü askıya almak için harekete geçen Avrupa Yargı Konseyleri Ağı'na (ENJC) tepki gösterdi. Yılmaz, "Bugüne kadar alınan her bir hakim savcının dosyaları tek tek hazırlanıyor. Hangi delillerin olduğu dosyada mevcut. İtirafçıların beyanları, tanıklar vs. hepsi var. Aralık ayında Strasbourg'da yapılacak olan genel kurula bizzat katılacağım ve Avrupa da çok mahcup olacak. Bu durumdan utanacak" dedi.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'ya konuşan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Selam-tevhid sürecinde başladı"

‘'Öncelikle toplumun Avrupa Yargı Konseyleri Ağı'nın ne olduğunu bilmesi lazım. Ağ, AB'nin kendisi değil. AB ülkelerinin bağımsız yargı kurumlarının oluşturduğu bir birlik. Gayrı resmi bir kimliği var. Türkiye AB'den dışlanıyor gibi bir durum yok. Herkes bunu iyi bilsin. AB üyesi olmadığımız için Avrupa Yargı Konseyleri Ağı'nın asil üyesi değil gözlemci statüsünde bulunuyoruz. 1.5 yıldır özellikle Mustafa Başer - Metin Özçelik ve Selam Tevhid sürecinde onlarla sıkıntı yaşamaya başladık.

"FETÖ'nün ne yaptığını anlattık"

"Avrupa Yargı Konseyleri Ağı, görevden uzaklaştırılan, tutuklanan yargılanan hakimler konusunda kuşkularının bulunduğunu, bu hakimlerin yargı bağımsızlığı teminatı ilkelerinin ihlal edildiğini belirten mektuplar gönderdi. Ben de seçilir seçilmez ENJC başkanına mektup yazarak ilişkilerimizin gelişmesi için her türlü bilgi ve belge paylaşımına hazırız, hatta ENJC bize bir heyet göndersin, her türlü bilgi belgeyi, tayin ve açığa almalarla ilgili paylaşalım dedik. 15 Temmuz olaylarından sonra 2700 hakim ve savcının açığa alınmasını kaygıyla izlediklerini söylediler. Suçlulukları hakkında bilgi belgenin açıklanmadığını, HSYK'nın yargı teminatı olmaktan uzaklaştığını öne sürüp gözlemci statümüzü yeniden değerlendireceklerini söylediler. Buna da cevap verdik! Darbeyi, yargıyı ele geçiren FETÖ çetesinin neler yaptığını, Ankara Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü suçlamasından, yürütülen soruşturma nedeniyle alındıklarını, bu gözaltı kararları ulaşınca değerlendirildiğini ve gerekli işlemleri yaptığımızı anlattık.

"Kaynağı belirsiz belgeleri var..."

“Kendilerini ikna edecek belge sunmadığımızı, kendilerinin elinde bir takım belgeler olduğunu söyledi. Biz ellerindeki belgelerin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz onlara devletin resmi belgelerini sunmak istiyoruz, onlarsa kaynağı belirsiz belgelere, mağdur olduğunu söyleyenlerden aldıkları bilgilere dayanıp bize gerekçe yaptılar. Bizi dinlemeden harekete geçtiler. Evrensel ilkeleri konuşacaksak bu tek taraflı olur mu? Bizi dinlemeden bizden belgeleri almadan hareket edilir mi? Bu hakimlik değildir. Bugüne kadar alınan her bir hakim savcının dosyaları tek tek hazırlanıyor. Hangi delillerin olduğu dosyada mevcut. İtirafçıların beyanları, tanıklar vs. hepsi var. Aralık ayında Strasbourg'da yapılacak olan genel kurula bizzat katılacağım ve Avrupa da çok mahcup olacak. Bu durumdan utanacak.”

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