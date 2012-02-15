T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSYK, Abdullah Öcalan imzalı belgenin peşinde

MİT yöneticilerini KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağırmasının ardından görevden alınan Sarıkaya'ya bir soruşturma da HSYK başlattı.

15 Şubat 2012 13:17

 

 
T24 - MİT'çileri ifadeye çağıran Savcı Sadrettin Sarıkaya'ya Öcalan imzalı fosforlu kalemle çizilmiş belgeler sorulacak. HSYK, belgeyi basına sızdıranı arıyor.
 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK 3. Dairesi’nin teklifini yerinde bulursa Sarıkaya hakkındaki iddiaları incelemek üzere müfettiş görevlendirilecek. Müfettişin raporundaki tespitler Sarıkaya hakkında disiplin cezası ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan ceza davası açılmasına yol açabilecek.
 
Vatan gazetesinin haberine göre, MİT yöneticilerinin Sarıkaya tarafından telefonla ifadeye çağrılmasından sonra patlak veren krizi yakından takip eden HSYK 3. Dairesi, özellikle soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelerin basında yayınlanması üzerinde durdu.
 
Daire, basında yayınlanan belgelerin savcılıktan sızdırıldığına ilişkin adliye kaynaklarına dayanılarak yapılan haberleri de inceledi. Özellikle basında bazı cümlelerin “fosforlu kalemle” çizilmiş belgelerin kopyalarının yayınlanmasının, belgelerin savcılıkça sızdırıldığı yönünde İstanbul Başsavcılığı yetkililerine atfen yapılan haberler dikkate alındı.
 
KCK soruşturmasında Diyarbakır’da ele geçirilen ve Öcalan imzalı notların basına yansıması da Sarıkaya hakkında inceleme yapılması talebinin önemli gerekçelerinden biri oldu.
 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile eski ve görevde olan 4 MİT yöneticisi hakkında soruşturma açan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya hakkında inceleme yapılması için HSYK Başkanı ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e teklifte bulunulmasına karar vermişti.
 
Ergin’in izin vermesi halinde Sarıkaya hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılabilecek. Sarıkaya hakkında yapılan disiplin incelemesi, HSYK Basın Bürosu tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi: “Kamuoyunda ‘KCK soruşturması’ olarak bilinen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri hakkındaki çeşitli iddialar içeren bilgi ve belgelerin basında yer alması nedeniyle soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle re’sen başlatılan inceleme sonucunda; İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya hakkında inceleme yapılmak üzere Kurul Müfettişi görevlendirilmesi hususunda Kurul Başkanına teklifte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”
 
 
 

ETİKETLER

sadrettin sarıkayahsykmit

İlgili Haberler

MİT'i ifadeye çağıran savcı görevden alındı!

Özel Yetkili Savcı Sadrettin Sarıkaya soruşturmadan alındı

Savcı Sarıkaya'ya bir darbe de HSYK'dan

KCK soruşturmasından alınan özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya hakkında HSYK da inceleme başlattı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24