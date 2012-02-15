HSYK, Abdullah Öcalan imzalı belgenin peşinde

T24 - MİT'çileri ifadeye çağıran Savcı Sadrettin Sarıkaya'ya Öcalan imzalı fosforlu kalemle çizilmiş belgeler sorulacak. HSYK, belgeyi basına sızdıranı arıyor.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK 3. Dairesi’nin teklifini yerinde bulursa Sarıkaya hakkındaki iddiaları incelemek üzere müfettiş görevlendirilecek. Müfettişin raporundaki tespitler Sarıkaya hakkında disiplin cezası ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan ceza davası açılmasına yol açabilecek.

Vatan gazetesinin haberine göre, MİT yöneticilerinin Sarıkaya tarafından telefonla ifadeye çağrılmasından sonra patlak veren krizi yakından takip eden HSYK 3. Dairesi, özellikle soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelerin basında yayınlanması üzerinde durdu.

Daire, basında yayınlanan belgelerin savcılıktan sızdırıldığına ilişkin adliye kaynaklarına dayanılarak yapılan haberleri de inceledi. Özellikle basında bazı cümlelerin “fosforlu kalemle” çizilmiş belgelerin kopyalarının yayınlanmasının, belgelerin savcılıkça sızdırıldığı yönünde İstanbul Başsavcılığı yetkililerine atfen yapılan haberler dikkate alındı.

KCK soruşturmasında Diyarbakır’da ele geçirilen ve Öcalan imzalı notların basına yansıması da Sarıkaya hakkında inceleme yapılması talebinin önemli gerekçelerinden biri oldu.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile eski ve görevde olan 4 MİT yöneticisi hakkında soruşturma açan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya hakkında inceleme yapılması için HSYK Başkanı ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e teklifte bulunulmasına karar vermişti.

Ergin’in izin vermesi halinde Sarıkaya hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılabilecek. Sarıkaya hakkında yapılan disiplin incelemesi, HSYK Basın Bürosu tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi: “Kamuoyunda ‘KCK soruşturması’ olarak bilinen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri hakkındaki çeşitli iddialar içeren bilgi ve belgelerin basında yer alması nedeniyle soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle re’sen başlatılan inceleme sonucunda; İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya hakkında inceleme yapılmak üzere Kurul Müfettişi görevlendirilmesi hususunda Kurul Başkanına teklifte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”