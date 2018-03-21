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HSK'dan Danıştay Başkanı'nın kızının jet atamasıyla ilgili açıklama

Zerrin Güngör'ün kızı, bir gün içerisinde Elazığ Hakimliği'nden Yargıtay'a atanmıştı

21 Mart 2018 19:20

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun 1 gün içerisinde Elazığ Hâkimliği’nden Yargıtay’a atanmasıyla ilgili olarak Hâkim ve Savcılar Kurulu’ndan açıklama geldi. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Hatinoğlu’nun mazeret kararnamesiyle yeniden atandığını belirterek, aynı durumdaki 179 kişi için de benzer işlem yapıldığını söyledi. 

Dün yayınlanan yeni kararnameyle avukatlıktan hakimliğe ataması yapılan bin 236 hakim ve savcının, AKP'li oldukları yönündeki eleştirilere cevap veren Başkanvekili, "Mehmet Yılmaz sözü olarak söylüyorum; hiçbir avukatın geçmişlerine, siyasi düşüncesine, bölgesine bakılmamıştır. Her anlayıştan, her düşünceden, her bölgeden kişi var” dedi. 

"Mazeret kararnamesiyle aynı gün 179 kişinin mazeretleri kabul edildi"

Kararnameyle Elazığ Hakimliği’ne atanan Danıştay Başkanı Güngör'ün kızı Hatinoğlu'nun Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanması konusundaki eleştirilere ise şu cevabı verdi: 

"Çok büyük haksızlık bu. Kararnamenin ardından yayınlanan mazeret kararnamesi ile aynı durumda olan 27 kişi Yargıtay Tetkik hakimliğine atandı. Mazeret kararnamesiyle aynı gün 179 kişinin mazeretleri kabul edildi. Kişiye özel bir durum kesinlikle yapılmadı." 

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