CHP'li Yarkadaş'tan hâkim atamalarına tepki: Danıştay Başkanı'nın kızı, ilk görev yerine bile gitmeden Ankara'ya atandı!

CHP milletvekili Barış Yarkadaş, dün atamaları yapılan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun ve eski Yargıtay 6’ncı Daire Başkanı Mustafa Lütfi Tombaoğlu’nun oğlu Onur Tombaoğlu’nun, bugün başka yerlere atanmasına tepki gösterdi. Yarkadaş, “Adalet mi bu şimdi?” dedi.

Hkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bugün yayınladığı kararnamelerle idari ve adli yargıda, 356 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, Elazığ Hakimliğinden Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı. Eski Yargıtay 6’ncı Daire Başkanı Mustafa Lütfi Tombaoğlu’nun oğlu Onur Tombaoğlu ise Kilis Hakimliğinden Ankara Hakimliğine atandı.

HSK’nin dün açıkladığı, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerine İlişkin 19/03/2018 Tarihli Kur’a Kararnamesi Sonucu”nda ise Hatinoğlu Elazığ’da, Tombaoğlu da Kilis’te görevlendirilmişti.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, atama kararlarına tepki gösterdi. Yarkadaş, paylaşımında “Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, dün hakim yapıldı. Kura çekti… İlk görev yeri Elazığ’a bile gitmeden 24 saat sonra Ankara’ya atandı. Adalet mi bu şimdi? Yargıtay 6. Daire eski Başkanının oğlu da Kilis’e çıkan tayinini 24 saat sonra Ankara’ya yaptırdı” ifadelerine yer verdi.