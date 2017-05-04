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HSK üyeliği için başvurdular: Bahçeli'nin avukatı, Vali Çoş'un kardeşi ve Koza İpek'e atanan kayyım...

HSK'ya TBMM'nin seçeceği 7 üye için 83 aday başvurdu

04 Mayıs 2017 15:59

Anayasa değişikliği ile yapısı değişen Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) TBMM’nin seçeceği 7 üye için 83 aday başvurdu. Bunların arasında MHP MYK üyesi ve Devlet Bahçeli’nin avukatı Hamit Kocabey, Vali Hüseyin Avni Coş’un kardeşi Mustafa Abdullah Coş, Koza İpek Holding’e kayyım atanan Hasan Ölçer de yer aldı. Kulislerden edinilen bilgilere göre, kimin seçileceği AKP-MHP pazarlığı ile belli olacak.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, anayasa değişikliği ile yapısı değişen Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) TBMM’nin seçeceği 7 üye için 83 aday başvurdu. Bunlar arasında MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi, MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatlığını yapan Hamit Kocabey, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un kardeşi Yargıtay üyesi Mustafa Abdullah Coş, firari işadamı Akın İpek’in sahibi olduğu Koza İpek Holding’e kayyım atanan avukat Hasan Ölçer de yer aldı. Eski AKP Gaziantep milletvekili Mehmet Yılmazcan’ın bulunduğu 6 AKP’li avukat da HSK üyesi olmak için TBMM’nin kapısını çaldı. Adaylık başvurularının önceki gün sona erdiği HSK’ye başvuran 83 kişinin 36’sı Yargıtay üyesi, 8’i Danıştay üyesi, 32’si avukat, 7’si öğretim üyesi.

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