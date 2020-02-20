HSK soruşturması kararına CHP'den tepki: Türkiye'de artık sabah monarşi öğleden sonra jüristokrasi, olmayan tek şey demokrasi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Hâkimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyeti hakkında inceleme başlatmasına ilişkin açıklama yaptı. Altay, "Yürütmenin başı beğenmediği her karardan sonra HSK yoluyla inceleme başlatıp, heyetleri sürgün ederse, parlamentonun bu tür gelişmeleri seyretmesi kabul edilemez. Bu parlamentonun varlık sebebini ihlaldir, bunu şiddetle reddediyorum" dedi.

Altay, "Cumhurbaşkanı mısın, Anayasa Mahkemesi Başkanı mısın, Yargıtay Başkanı mısın? Bu kabul edilemez. Parlamentonun bu tür gelişmeleri seyretmesi de kabul edilemez. Bu, parlamentonun varlık sebebini ihlalidir. Bunu şiddetle reddediyorum. Bu konuda yürütme tatmin edici bir açıklama yapamaz. Çünkü Cumhurbaşkanının Osman Kavala ile arasında bir husumet mi var onu da bilemiyorum. Bırakın mahkeme kararını versin. Türkiye'de artık sabah monarşi öğleden sonra jüristokrasi, olmayan tek şey demokrasi. Biz parlamentodayız ve demokrasiyi savunmak zorundayız" dedi.

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