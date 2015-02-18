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Ekonomi

HSBC'nin Cenevre şubesinde arama başlatıldı

İsviçre polisi HSBC’nin Cenevre’deki merkezinde arama yapıyor

18 Şubat 2015 15:16

HSBC’nin Cenevre’deki merkezinin vergi kaçırmakla suçlanması üzerine polis arama başlattı. Operasyonu yöneten savcılar operasyonun HSBC özel bankacılık birimiyle ilgili olduğunu ifade etti.

Swissleaks adı verilen belgelerin sızmasıyla HSBC’nin İsviçre’deki off-shore hesaplarının bilgileri kamuoyuna sızmıştı.

 

106 bin müşterinin hesabı

 

HSBC'nin Cenevre'deki ofisinde çalışan bir bilgisayar uzmanı Herve Falciani tarafından 2007 yılında sızdırılan ve ortak bir medya çalışmasıyla kamuoyuna sunulan belgelere göre, bankacılık devi HSBC'nin 203 ülkeden toplam 106 bin müşterisinin toplamda 100 milyar doların üzerinde bir sermayeyi İsviçre'de gizli hesaplarda tutarak, müşterilerinin vergi kaçırmasına yardımcı olduğu ileri sürülmüştü.

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