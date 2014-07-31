HSBC İngiltere'deki bazı Müslüman'ların hesaplarını kapattı

Dünya’nın en büyük bankalarından biri olan HSBC İngiltere’deki bazı Müslüman kişi ve kurumların hesaplarını kapatma kararı aldı. Banka, “kararın dini ve etnik nedenlerle alındığı” yönündeki eleştirilere karşı çıkarak kararın müşterilerin risk durumundan dolayı alındığını belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, HSBC'nin hesabını kapattığı kurumlardan biri de Londra'da Türkiye'den gelen göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Londra’daki Finsbury Park Camii. 22 Temmuz'da camiinin bankadaki hesapları bankanın risk politikasına uymadığı gerekçesiyle kapatılma kararı alındı.

'İslamafobi'nin bir parçası'

Camiinin yönetiminde yer alan Halid Ömer bankanın karar öncesi müşterilerle temasa geçmemesine tepki göstererek, risk konusunda şüphe varsa bu konuda müşterilere önce açıklama yapma hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.

Ömer, kararın İngiltere'de Müslümanlara karşı uygulanan İslamafobi'nin bir parçası olduğunu iddia etti. Londra'da uzun yıllardan beri yaşayan Irak kökenli Enes El-Tikriti ve ailesinin de bankadaki hesapları kapatıldı. İslami değerleri temel alarak kurduğu Cordoba Vakfını yöneten El Tikriti hesaplarının kapatılması için bir gerekçe gösterilmediğini söyledi.