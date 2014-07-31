T24 LogoT24 Logo
Dünya

HSBC İngiltere'deki bazı Müslüman'ların hesaplarını kapattı

HSBC hesapların kapatılmasına müşterilerin risk durumunu gerekçe göstererek, dini ve etnik nedenlerle alındığı yönündeki eleştirileri ise reddetti

31 Temmuz 2014 15:56

Dünya’nın en büyük bankalarından biri olan HSBC İngiltere’deki bazı Müslüman kişi ve kurumların hesaplarını kapatma kararı aldı. Banka, “kararın dini ve etnik nedenlerle alındığı” yönündeki eleştirilere karşı çıkarak kararın müşterilerin risk durumundan dolayı alındığını belirtti.  

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, HSBC'nin hesabını kapattığı kurumlardan biri de Londra'da Türkiye'den gelen göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Londra’daki Finsbury Park Camii. 22 Temmuz'da camiinin bankadaki hesapları bankanın risk politikasına uymadığı gerekçesiyle kapatılma kararı alındı.

 

'İslamafobi'nin bir parçası'

 

Camiinin yönetiminde yer alan Halid Ömer bankanın karar öncesi müşterilerle temasa geçmemesine tepki göstererek, risk konusunda şüphe varsa bu konuda müşterilere önce açıklama yapma hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.

Ömer, kararın İngiltere'de Müslümanlara karşı uygulanan İslamafobi'nin bir parçası olduğunu iddia etti. Londra'da uzun yıllardan beri yaşayan Irak kökenli Enes El-Tikriti ve ailesinin de bankadaki hesapları kapatıldı. İslami değerleri temel alarak kurduğu Cordoba Vakfını yöneten El Tikriti hesaplarının kapatılması için bir gerekçe gösterilmediğini söyledi.

 

ETİKETLER

hsbcingilteremüslümankapattıhesap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24