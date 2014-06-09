Daily Telegraph'taki Türkiye övgüsü HSBC reklamı çıktı!

Daily Telegraph gazetesinde çıkan ve Türkiye’nin ekonomisi hakkında övgüler içeren bir makalenin reklam olduğu ortaya çıktı. Mayıs ayının sonunda çıkan makale, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Bürosu’nun yanı sıra Yeni Şafak, Star ve Türkiye “Türkiye İmparatorluğu Geliyor” başlığıyla kullanılmıştı.

Bloomberg’den Isobel Finkel, 29 Mayıs 2014’te The Daily Telegraph’ta çıkan “Türkiye: Yeni Küresel Büyüme Makinesi'' başlıklı makalenin HSBC logosuyla yayımlanan “sponsorlu içerik” olduğunu söyledi. Finkel, markaların satış mesajlarını doğrudan aktarmak yerine, marka ile tüketici arasında kurgulanmış bir metinle bağ kurma yöntemi olan sponsorlu içeriğin Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Bürosu tarafından “reklam” ibaresi koyulmadan kullanıldığını söyledi.

Isobel Finkel’in 6 Haziran 2014‘te “Erdoğan’ın partisi hücum için dış basındaki HSBC reklamını kullandı” başlığıyla yayımlanan yazısının tam metni şöyle:

Uluslararası medyadaki olumsuz yayınları itibarsızlaştırma ve diğer yandan da kendi açılarını İngilizce olarak yansıtma çabası içindeki Türk siyasetçilerine destek, HSBC'nin bir advertorial'ından gelmiş görünüyor.

Söz konusu makale, “Türkiye: Yeni Küresel Büyüme Makinesi'' başlığıyla 29 Mayıs’ta Daily Telegraph'ta yayınlandı. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Bürosu da, makaleyi “Türk İmparatorluğuna Doğru" başlığıyla çevirerek, "Dünya basınında Türkiye" bölümünde yayınladı. Bunun sponsorlu içerik olduğunu ise belirtmedi.

Daha sonra, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, 1.7 milyon takipçisine makaleyi twitleyerek, objektif haberin böyle olması gerektiği yorumunda bulundu. Hükûmet yanlısı yorumcuların övgüleri takip etti. Telegraph'in makalesinde, "HSBC Commercial Banking" logosu görülüyor. Advertorial makalenin yazarı James Hurley, Bloomberg News'in konuyla ilgili olarak Telegraph Media Group ofisine bıraktığı mesajlara cevap vermedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler ‘in basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke içinde 154. sırada yer alıyor. Freedom House ise, bu yıl ülkeyi "özgür olmayanlar" statüsüne indirdi. Bu arada geçen yıl, Sabah ve Yeni Şafak (online) gazeteleri İngilizce yayına başladılar. Anadolu Ajansı’nın da İngilizce servisi bulunuyor.

Bloomberg News'in sorularını yanıtlayan AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, şimdiye dek İngilizce medyayı ihmal ettiklerini, dışarıda nasıl algılandıklarına aldırmadıklarını dile getirerek, o dönemde kendilerini İngilizce olarak savunamadıklarını belirtti.

Human Rights Watch’un Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair-Webb, “Türkiye’yi topyekûn hükümet kontrolü olan bir ülke olarak görmüyorum. Ülkede özgür bir medya ve renkli bir tartışma var. Ama medyada bir kutuplaşma söz konusu. Bu yüzden hükümet sesi en çok duyulan olmak ve diğer sesleri boğmak istiyor” diyor.

Başbakan Erdoğan, 3 Haziran'da, CNN muhabiri Ivan Watson'u ajanlıkla suçladı. ABD Dışişleri sözcüsü Marie Harf, bu suçlamayı “gülünç" bulduklarını dile getirdi. Watson'un Taksim'de gazetecilik yapmadığını savunan Aktay, kendilerinin gazetecilere, dürüst tutum almalarını hatırlatarak onları eleştirdiğini söyledi. Aktay, bu olayda Başbakan Erdoğan’a hak verdiğini kaydetti.

Isobel Finkel’in yazısının İngilizce orijinal metnini okumak için tıklayın